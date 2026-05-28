אלו הפרויקטים הזוכים בפרס ביטחון ישראל לשנת 2026

שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז על חמשת הפרויקטים פורצי הדרך שיקבלו השנה את הפרס היוקרתי במעמד נשיא המדינה. בין הזוכים: מערכת נשק ייחודית שהובילה את המערכה מול איראן, מערך לווייני אופק 13 ו-19, ומערכות לוחמה אלקטרונית שמנעו יירוט כלי טיס של חיל האוויר. כ"ץ: "הפיתוחים העניקו לנו עליונות חסרת תקדים"

פרס ביטחון ישראל לשנת תשפ"ו (2026) יוענק השנה בסימן המבצעים המרכזיים "שאגת הארי" ו"עם כלביא". שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אישר את המלצות ועדת הפרס – בראשות אלוף (מיל') מאיר כליפי ולצידו אלוף (מיל') יצחק תורג'מן – להעניק את העיטור היוקרתי לחמישה פרויקטים בולטים שתרמו באופן מהותי לעליונותה הטכנולוגית והאיכותית של מדינת ישראל במהלך המלחמה.

במלאת 78 שנים לעצמאות המדינה, הפרס היוקרתי יוענק בבית הנשיא במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון. לאחר קבלת ההמלצות, התקשר שר הביטחון כ"ץ באופן אישי לזוכים המאושרים ובירך אותם.

חמשת הפרויקטים הזוכים:

המערכת המרכזית מול איראן: מערכת נשק ייחודית פרי פיתוח וייצור ישראלי, אשר הופעלה בשדה הקרב והביאה להישגים יוצאי דופן בעלי תרומה אסטרטגית משמעותית לביטחון המדינה. המערכת היוותה חלק מרכזי במערכה הישראלית מול איראן. הפרס יוענק במשותף לחברת רפאל, משרד הביטחון וזרוע האוויר בצה"ל.

הטכנולוגיה המבצעית של המוסד: מערכת מבצעית מסווגת המגלמת בתוכה חדשנות טכנולוגית ותעוזה יוצאת דופן. המערכת מאפשרת להרחיב בצורה משמעותית את סל היכולות האיסופיות והמבצעיות של המוסד בקשת רחבה של משימות רגישות. הפרס יוענק למוסד לתפקידים מיוחדים, לתעשייה האווירית ולזרוע האוויר בצה"ל.

עיניים בחלל בכל נקודת זמן: פרויקט המיבצוע והמימוש של תוכנית לווייני התצפית "אופק 13" ו"אופק 19", המאפשרים למערכת הביטחון לקבל מודיעין איכותי ומהימן מסביב לשעון. לוויינים אלו מהווים פריצת דרך הנדסית מבחינת ביצועים, נפח ומשקל. הפרס יוענק לחטיבת מערכות טילים וחלל וחטיבת אלתא של התעשייה האווירית, מנהלת החלל ויחידת המו"פ במפא"ת שבמשרד הביטחון, וליחידה 9900 באגף המודיעין.

הפתרון המדויק של אמ"ן: פיתוח טכנולוגי מתקדם של יחידה 81 באגף המודיעין בצה״ל, שהציב פתרונות מורכבים, חדשניים ומדויקים לבעיה מבצעית ממוקדת וייחודית שהעסיקה את מערכת הביטחון זמן רב. הפרס יוענק למערך המ״מ, יחידה 8200 וחטיבת המחקר באגף המודיעין, לצד התעשייה האווירית.

הגנה על מטוסי חיל האוויר: פיתוח מערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) מתקדמות לשמירת העליונות האווירית של חיל האוויר בכלל גזרות הלחימה. הפרויקט, המהווה פריצת דרך עולמית, הוכח בשדה הקרב והיה אחד הגורמים המרכזיים במניעת יירוט של כלי טיס מאוישים. הפרס יוענק ליחידת המו״פ במפא"ת, חברת רפאל, זרוע האוויר, אלישרא של אלביט מערכות, ויחידה 8200 באמ"ן.

כ"ץ: "הישגים היסטוריים שהוכיחו את עוצמתנו"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בירך על הבחירה ומסר: "השנה האחרונה הוכיחה לעולם כולו את עוצמתה האדירה של מדינת ישראל, של מערכת הביטחון ושל התעשיות הביטחוניות הישראליות. היכולות, המערכות והפיתוחים פורצי הדרך שבאו לידי ביטוי במערכה מול אויבינו – ופגעו וחיסלו את אויבינו באיראן, בלבנון, בעזה ובזירות נוספות – העניקו למדינת ישראל עליונות מבצעית, מודיעינית וטכנולוגית חסרת תקדים".

עוד הוסיף שר הביטחון: "פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 מוענק לאנשים ולגופים שעומדים מאחורי ההישגים ההיסטוריים הללו – אנשי צה״ל, המוסד, משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות, שפועלים ביצירתיות, בתעוזה ובחדשנות יוצאת דופן למען ביטחון ישראל. מבצעי 'שאגת הארי' ו'עם כלביא' המחישו את היכולת של ישראל לפרוץ פעם אחר פעם גבולות חדשים. בכל שנה אנחנו מצליחים להתעלות מחדש, להקדים את אויבינו ולהבטיח את יתרונה האיכותי של מדינת ישראל בכל זירה ובכל אתגר".