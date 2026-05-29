חוסל סגן מפקד חטיבת עזה בחמאס שפיקד על פשיטות ב-7 באוקטובר

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ בצפון הרצועה, חוסל שלשום המחבל עמאד חסאן חסין אסלים, ששימש גם כמפקד גדוד זיתון והיווה איום מיידי על הכוחות. בתקיפה נכח מפקד נוסף שתוצאות חיסולו נבדקות. בצה"ל מבהירים: נמשיך לפעול להסרת כל איום

בפעילות מדויקת להסרת איום מיידי בצפון רצועת עזה, חוסל שלשום (רביעי) אחד מבכירי המערך הצבאי של חמאס ברצועה. בהודעה משותפת שהוציאו היום (שישי) דובר צה"ל ודוברות שב"כ, נמסר כי כוחות הביטחון חיסלו את המחבל עמאד חסאן חסין אסלים, ששימש כסגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור.

אסלים היה דמות מפתח במתקפת הפתע הרצחנית, כאשר פיקד באופן ישיר על פשיטות של מחבלי גדוד זיתון לשטח ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. בשנים האחרונות, ובפרט במהלך התקופה האחרונה, הוא הוביל וקידם עשרות מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל הפועלים ברחבי רצועת עזה, ועל כן הוגדר על ידי מערכת הביטחון כאיום מיידי שדרש סיכול דחוף.

על פי הודעת הצבא והשב"כ, בתשתית הטרור שהותקפה מהאוויר נכח באותה העת מפקד בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס, וכי תוצאות החיסול לגביו נמצאות בשעה זו בבדיקה מבצעית.

בתוך כך, בצה"ל מבקשים להבהיר כי כוחות פיקוד הדרום נותרים ערוכים ודרוכים בשטח. מהצבא נמסר כי הכוחות פרוסים במרחב הרצועה בהתאם למגבלות ותנאי ההסכם הקיים, וימשיכו לפעול בנחישות בכל עת על מנת להסיר כל איום מיידי שיופנה כלפי הלוחמים או אזרחי ישראל.