דרמה במדבר

מטייל נפל מגובה רב באזור ים המלח ופונה במסוק

מטייל במרחב ים המלח נפל מגובה רב, נחבל בראשו ולאחר חילוץ מורכב פונה במסוק אל בית החולים

י"ג סיון התשפ"ו
חילוץ המטייל צילום: יחידת החילוץ מגילות

מטייל בנחל אוג, סמוך לקיבוץ אלמוג באזור ים המלח, נפל מגובה באחד מסולמות מסלול הטיולים, יחידות החילוץ מגילות חילצה אותו מהמקום והוא פונה במסוק 669 להמשך טיפול רפואי.

ראשית התקבל דיווח ראשוני על ידי צוותי יחידת מגילות, לאחר שהמטייל איבד אחיזה, נפל ונחבל בראשו. מחלצי היחידה, צוותים רפואיים הגיעו אל הפצוע עם סיוע מלוחמי האש של תחנת בנימין.

הם העניקו למטייל טיפול רפואי ראשוני והוחלט במקום להזניק מסוק 669 לפינוי מוטס, בחילוץ מורכב בנו המחלצים בשטח יחד עם לוחמי האש מערכת חבלים שבאמצעותה הרימו את הפצוע שהיה רתום לאלונקה, ופינו אותו לנקודת חבירה, שם פונה במסוק ליחידת הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם במצב קל.

חילוץ מטייל יחידת חילוץ מגילות

