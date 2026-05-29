סקר מנדטים: מכה קשה לגוש מתנגדי נתניהו; זה המרוויח הגדול

כחמישה שבועות לאחר האיחוד הדרמטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, שהביא להקמת מפלגת "ביחד" בראשות בנט, המפלגה המאוחדת מציגה מגמה ברורה של איבוד גובה.

השבוע רושמת המפלגה צניחה חדה ומגיעה ל-22 מנדטים בלבד; ירידה משמעותית של 6 מנדטים מנקודת השיא שלה. כך עולה מסקר "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר ובשיתוף Panel4ALL.

הנתונים הופכים למדאיגים עוד יותר עבור ראשי המפלגה המאוחדת כשמשווים את המצב הנוכחי לכוחם המשותף טרם המהלך. לפני האיחוד, הרשימות הנפרדות בראשות בנט ולפיד הגיעו יחד ל-31 מנדטים, מה שמצביע על אובדן של 9 מנדטים לעומת ריצה בנפרד.

מי שמסתמן כמרוויח הגדול ביותר מהתנודות הללו הוא גדי איזנקוט. רשימת "ישר!" בראשותו מטפסת השבוע ב-2 מנדטים נוספים ומגיעה ל-17 מנדטים. מאז ההכרזה על הקמת "ביחד", איזנקוט רושם זינוק מרשים של 5 מנדטים בסך הכל.

חלוקת המנדטים המלאה

בעקבות היחלשותה של המפלגה המאוחדת, גוש האופוזיציה הציונית מאבד השבוע מנדט ויורד ל-58 מנדטים. המפלגות הערביות שומרות על כוחן ומקבלות 10 מנדטים יחד.

בגוש הקואליציה נרשמת התחזקות קלה של מנדט אחד ל-52 מנדטים, וזאת למרות שמגמת הירידה של מפלגת הליכוד נמשכת. השבוע מאבדת מפלגת השלטון מנדט נוסף ויורדת ל-23 מנדטים בלבד (מגמה שהחלה מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", אז עמד הליכוד על 27 מנדטים). למרות זאת, בעקבות הקריסה של "ביחד", הליכוד חוזרת להתייצב כמפלגה הגדולה ביותר בכנסת.

מה שמסייע השבוע ליציבות הקואליציה הוא התייצבותה של מפלגת "הציונות הדתית" מעל אחוז החסימה עם 4 מנדטים, זה השבוע השני ברציפות. במקביל, "עוצמה יהודית" ומפלגת ש"ס רושמות התחזקות של מנדט אחד כל אחת.

הליכוד: 23

ביחד (בנט-לפיד): 22

ישר! (איזנקוט): 17

הדמוקרטים: 10

עוצמה יהודית: 9

ישראל ביתנו: 9

ש"ס: 9

יהדות התורה: 7

חד"ש-תע"ל: 6

רע"ם: 4

הציונות הדתית: 4

המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה בסקר הנוכחי הן: בל"ד (2.2%), המילואימניקים (1.3%) וכחול לבן (1.3%).