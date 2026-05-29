"אני חייל של רומי": אמיר בנאי חושף איך איבד את הגבריות שלו

בריאיון לסרוגים, אמיר בנאי מספר איך מהרגע הראשון התלהב לקבל את רומי כפרטנרית, מודה שהוא כבר "חייל" שלה בחזרות - וחושף איך מצא את עצמו פתאום עם פייטים, נצנצים וריקודים סלוניים. לצד הכימיה והצחוקים ביניהם, השניים מדברים גם על הרצון להגיע רחוק בתחרות

בן למשפחת בנאי, בנה של אורנה בנאי ואחד מכוכבי הנוער הבולטים בשנים האחרונות - אמיר בנאי מגיע ל"רוקדים עם כוכבים" עם הרבה הומור עצמי, פרטנרית אחת שממש קיווה לקבל - והמון "אמן" בחזרות.

בזמן שלא מעט זוגות ב"רוקדים עם כוכבים" כבר מדברים על מתחים, עצבים וריבים בחזרות - אצל אמיר ורומי הסיפור נראה אחרת לגמרי.

"כשראיתי את הבלונד מהדלת - צרחתי"

רומי נחשבת לאחת הרקדניות הבולטות והמוצלחות בתוכנית בשנים האחרונות, עם כוריאוגרפיות זכורות במיוחד וזוגות שהגיעו רחוק מאוד בתחרות. בעבר רקדה בין היתר עם שחר טבוך ומריאנו אידלמן - ונראה שגם הפעם היא מכוונת גבוה.

השניים מספרים שמהרגע הראשון היה ביניהם חיבור מיידי - ואפילו התלהבות אמיתית אחד מהשנייה. "צרחות, קפיצות, מה לא היה שם", סיפרו על המפגש הראשון.

אמיר הודה שהוא ממש קיווה לקבל דווקא את רומי כפרטנרית. "הכי הכי רציתי לקבל את רומי", אמר. "ואיך שאני קולט את הבלונד מהדלת - אמרתי 'יש!'". גם רומי לא הסתירה כמה היא מרוצה מהשידוך החדש. "איזה זכות ומתנה", אמרה. "אני הכי שמחה בעולם".

"כל דבר שאני אומרת לו - אמן"

בזמן שזוגות אחרים כבר מודים בריבים ופיצוצים בחזרות, רומי טוענת שאצלם זה כמעט בלתי אפשרי.

"אין איך לריב איתו", צחקה. "הוא בן אדם בלתי רב. בחיים לא ראיתי בן אדם שאי אפשר לריב איתו".

לדבריה, אמיר פשוט זורם עם כל דבר שהיא מבקשת ממנו. "כל דבר שאני אומרת לו - אמן", סיפרה. "לך תעשה ככה? אמן. תעבוד על המסגרת? אמן. תהיה עם גב ישר? אמן". אמיר עצמו כבר הודה בחיוך: "אני חייל שלה".

אמיר ורומי צילום: אורטל דהן זיו

"אני מגלה את הגבריות שלי מחדש"

אבל לצד הכימיה והצחוקים, אמיר גם הודה שהכניסה לעולם הריקודים אילצה אותו לצאת מאזור הנוחות שלו - בעיקר בכל מה שקשור לפייטים, נצנצים ובגדים נוצצים.

"כל האירוע הזה לא מאוד גברי", צחקה רומי. היא סיפרה שאחד הרגעים הכי מצחיקים היה כשהוא ירד לחדר החזרות וגילה שמחכה לו חולצה עם נצנצים ורודים.

אמיר דווקא לקח את זה בהומור. "אני מרגיש שאני מגלה פה את הגבריות שלי מחדש", אמר. "אבל אני זורם עם זה".

"אנחנו רוצים גם להצליח וגם ליהנות"

מעבר לצחוקים ולשטויות בחזרות, רומי מבהירה שהיא ממש לא מגיעה לעונה רק בשביל ליהנות.

רומי, שכבר הגיעה בעבר למקום השלישי ולמקום החמישי בתוכנית עם פרטנרים קודמים, נשאלה האם יש ממנה ציפייה להגיע שוב רחוק - ואולי אפילו לניצחון. "אני מאוד תחרותית", הודתה. "ברור שאני רוצה שנגיע הכי רחוק שאפשר".

עם זאת, היא מדגישה שהפעם חשוב לה לא פחות גם ליהנות מהדרך עצמה. "אני רוצה שנעבור תהליך טוב ואמיתי", אמרה. "ושגם יהיה לנו כיף תוך כדי".

אמיר מצדו הוסיף שהוא מרגיש שרומי מצליחה להוציא ממנו צדדים שהוא בכלל לא ידע שקיימים בו. "היא ממש מדייקת אותי ומוציאה ממני דברים שלא ידעתי שקיימים בי", סיפר.

ולפי הכימיה שכבר עכשיו רואים ביניהם בחדר החזרות - נראה שהשניים בהחלט יכולים להפוך לאחד הזוגות הבולטים והאהובים בעונה.