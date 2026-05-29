סילבן שלום חושף: ההחלטה שמנעה ממני להיות ראש ממשלה

בכיר הליכוד לשעבר, סילבן שלום, חושף את אחד הרגעים הדרמטיים בקריירה שלו ואת ההחלטה שמנעה ממנו להיות ראש הממשלה

המשנה לראש הממשלה והשר לשעבר, סילבן שלום, התארח באולפן ערוץ 14 והעניק הצצה מרתקת לאחת התקופות הסוערות ביותר בפוליטיקה הישראלית: תקופת הקמתה של מפלגת 'קדימה' והגעתו של אהוד אולמרט לתפקיד ראש הממשלה.

במהלך הריאיון, שיתף שלום בתובנה אישית לגבי המעמד הפוליטי אליו היה יכול להגיע, אילו היה פועל אחרת באותם ימים גורליים. "אהוד אולמרט תמיד אומר, ובכל מקום, שאם הייתי שומע בקולו ובא לקדימה, אני הייתי ראש הממשלה", חשף שלום בפני המגישים.

"כתוב בחוק דבר פשוט"

שלום ביקש להסביר את ההיגיון המשפטי והפוליטי שעמד מאחורי התיאוריה של אולמרט, וניפץ תפיסה שגויה שהייתה רווחת בקרב הציבור באותם ימים לגבי זהות המחליף הפוטנציאלי במקרה של נבצרות ראש הממשלה (כפי שאירע עם אריאל שרון ז"ל).

"מה קרה? אנשים חושבים שאהוד אולמרט היה ראש ממשלה אוטומטית כי הוא היה ממלא מקום", הסביר שלום. "זה נכון רק בשנייה הראשונה. אבל כתוב בחוק דבר פשוט מאוד: אם קורה כזה דבר שראש הממשלה נבצר או נפטר, הממשלה תבחר את אחד מחבריה, אבל חבר שהוא מסיעתו של ראש הממשלה".

שלום סגר את המעגל והסביר כיצד החלטתו האישית להישאר נאמן לבית הפוליטי הישן שלו, מנעה ממנו בסופו של דבר את כס ההנהגה של מדינת ישראל. "אני בסופו של דבר נשארתי בליכוד", סיכם השר לשעבר בטון מבין. "לא הייתי בסיעה שלו – ולכן לא יכולתי להיבחר לתפקיד".