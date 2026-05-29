יונתן אלון מסיים חוזה - וזו הקבוצה הבכירה שעשויה לחטוף אותו

התקופה של יונתן אלון על הקווים בבירה עומדת בפני סיום מוחלט. המאמן שמסיים את חוזהו בקיץ לא קיבל הצעה להישאר, וכעת נחשף המועדון מהמרכז שמסמן אותו כאופציה המובילה לעונה הבאה

תפנית מעניינת על הקווים לקראת עונת המשחקים הבאה בליגת העל בכדורסל: מאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון, מועמד מוביל לאימון מכבי עירוני רמת גן בעונה הבאה – כך נכתב לראשונה ב"בישראל היום". אלון מסיים את חוזהו בבירה בסוף העונה הנוכחית, ונכון לשעה זו לא מתקיימות בין הצדדים שיחות על הארכת התקשרות.

על פי גורמים המעורים בפרטים, מאמן האדומים – שיחל בשבוע הבא את משחקי הפלייאוף עם קבוצתו – עשוי לעזוב את המועדון בסיום העונה עם תום חוזהו הרשמי. במהלך הימים האחרונים אף הוצע אלון על ידי נציגיו לקבוצה מהמרכז, שנמצאת בעיצומו של חיפוש אקטיבי אחר מאמן חדש.

לאחר עזיבתו של שמוליק ברנר, במכבי רמת גן מסמנים את אלון בן ה-44 כאופציה המועדפת והמובילה לתפקיד. אלון משמש בשנים האחרונות כמאמן הראשי של הפועל ירושלים, זאת לאחר שנים ארוכות במערכת כעוזר מאמן וכמנהל מקצועי, ואף הוביל את המועדון לזכייה בגביע המדינה בעונת 2023/24.

אלעד חסין בתמונה: שינוי מפתיע בדרום?

לצדו של יונתן אלון, מועמד נוסף ומשמעותי שנמצא על הכוונת של הנהלת מכבי רמת גן הוא מאמן הפועל אילת בעונה החולפת, אלעד חסין. המאמן בן ה-46 מחזיק ברזומה עשיר בליגת העל, כאשר אימן בשנים האחרונות את הפועל חיפה ועירוני נס ציונה, והעונה רשם הצלחה גדולה כשהעלה את אילת בחזרה מהליגה הלאומית.

למעלה מחודש חלף מאז הבטיחו הדרומיים את העלייה המחודשת לליגת העל, ובשבועות האחרונים ניצלו במועדון האילתי את הזמן כדי לנהל מגעים מתקדמים עם שחקנים ולבנות את הסגל לקראת העונה הבאה. אלא שכעת, מועמדותו של חסין לרמת גן עשויה להוביל לשינוי מפתיע לחלוטין בתוכניות של אילת, בדמות עזיבה בלתי צפויה של המאמן שהעלה אותם ליגה.