נתניהו בחזית: "הכוחות חצו את הליטני, פועלים גם בביירות"

ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור בגבול הצפון, שם פגש ושוחח עם לוחמי חוד החנית של החזית הצפונית, שיבח על הישגיהם, ואף חשף פעילות חדשה והבטיח כי חיזבאללה מוכה בכל מפגש עם כוחותינו

ראש הממשלה נתניהו הגיע לפני זמן קצר לביקור באוגדה 36 בגבול הצפון, העומדת בחזית ניהול הלחימה בחיזבאללה בדרום לבנון, נתניהו הבטיח כי בכל אינטראקציה בין מחבלי חיזבאללה ולוחמי צה"ל, הם מוכים קשות, והסביר כי הם נמלטים מאימת צה"ל. בנוסף חשף ראש הממשלה כי הכוחות ממשיכים בהסתערות מעבר לקו הצהוב.

נתניהו הגיע לביקור יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ וקיבל סקירות מעמיקות על מאמצי הלחימה ממפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילוא וממפקד אוגדה 36, תא״ל יפתח נורקין על פעילות הכוחות בלבנון וקיימו שיח עם מפקדי החטיבות המתמרנים בשטח בימים אלו ממש.

ראש הממשלה נפגש גם הלוחמים שעומדים בחזית הלחימה בחיזבאללה ושיבח את הישגיהם ואת רוח לחימתם: "באתי לכאן היום עם שר הביטחון, עם סגן הרמטכ"ל, עם אלוף פיקוד צפון, עם מפקד האוגדה, עם המפקדים שרואים כאן ועם החיילים בשטח. דיברתי עם המח"טים שנמצאים עכשיו בתוך השטח. אני שומע אותם ואני שומע גם את החיילים שחלקם נמצאים כאן מאחוריי, יש כאן רוח לחימה אדירה. מכאן מנהלים את הקרב נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות".

ראש הממשלה נתניהו המשיך ואישש לראשונה בקולו את הדיווחים כי כוחות צה"ל חוצים אקטיבית את קו נהר הליטני וביססו שליטה בשטחים צפונה אליו: "ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים. אנחנו פועלים גם בביירות, גם בבקעא, בכל רוחב החזית ומכים את חיזבאללה שוק על ירך".

לבסוף תיאר את רוח הלחימה ואת עוצמת לוחמי צה"ל בקרב נגד חיזבאללה: "כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם. המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל היתקלות אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם".

"והרוח הזאת היא זאת שנותנת לנו את ההישגים הללו. אני מצדיע בפניכם. חבר'ה, אתם אריות. יש לכם מפקדים אריות, ואתם מוכיחים את עוצמת רוח צבא ההגנה לישראל. תמשיכו, בהצלחה גדולה - עד הסוף".