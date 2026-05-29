עימות סוער בין רותם סלע לאביב גפן: "המסר שלך מסוכן"

חודש בלבד לאחר שחגג את הולדת בנו הרביעי, המוזיקאי והיוצר אביב גפן מציג השקפה הורית נחרצת, שמעוררת ויכוח נוקב על מקומם של הילדים אל מול חייהם האישיים של ההורים. במהלך התכנית "ראיון מיוחד" שתשודר הערב (שישי) בקשת 12, התיישב גפן לשיחה פתוחה עם המגישה רותם סלע, שהפכה במהרה לעימות אידיאולוגי חריף סביב המושג "הורות אחראית".

גפן שיתף כי מבחינתו, מרגע שילד בא לעולם, ההורה חייב להציב את עצמו בצד. הוא לא היסס להשתמש במילים קשות ותקף הורים שבוחרים אחרת: "יש הורים 'פושעים', משום שהם מציבים את עצמם עדיין במקום הראשון. הם יוצאים כל הזמן, והילד הוא כמו איזה ריהוט בבית. ילד זה עולם שלם, אתה צריך לרדת. הילדים מעליי. אני אף פעם לא מקום ראשון".

"למה אתה צריך לבטל את עצמך?"

דבריו של גפן נתקלו בחומה בצורה מצדה של סלע, שסירבה לקבל את הגישה המבטלת את עולמו של המבוגר לטובת הילד, והזהירה מפני ההשלכות של חינוך כזה.

"למה מישהו צריך להיות מעליך? למה אתה לא יכול להיות גם בשביל עצמך וגם בשביל הילדים?", תהתה סלע באולפן. "לא הייתי רוצה לחשוב שאני מבטלת את עצמי. ילד הוא לא מרכז העולם, הוא לא יהיה מרכז העולם בשום מקום. אחרי זה הוא רק יצא לחיים והוא יבין שהוא לא מרכז העולם".

גפן מיהר לעקוץ את המגישה והשיב: "אצלך, אצלי כן", והוסיף כי בנו הבכור, דילן, מודע היטב למציאות. "אהבה תמיד חוזרת אלייך. כמה שתשקיעי ככה תקבלי", הסביר את משנתו.

בלי עזרה של מטפלות

סלע לא נשארה חייבת והציגה את המודל ההורי שלה, שלדבריה מעניק לילדים שיעור חשוב לחיים: "אני האמא הכי אוהבת בעולם והכי מעניקה לילדים שלי והכי שם בשבילם, אבל אני גם בשביל עצמי. והם גם רואים אמא בשביל עצמה, וזו בעיניי דוגמה יותר אחראית לתת לילד".

המתח באולפן הגיע לשיא כאשר סלע שאלה את גפן האם הוא נעזר במטפלות לצורך גידול ארבעת ילדיו. כשהשיב בשלילה מוחלטת, וטען כי מי שמביא ילד לעולם צריך לקחת עליו אחריות מלאה בעצמו, סיכמה סלע את הוויכוח וקבעה נחרצות: "אני ממש חושבת שזה מסר מסוכן".