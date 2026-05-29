צלחת האליפות הגיעה אל קברו של האוהד שנפל בשביעי לאקוטובר

צלחת האליפות על קברו של שי אל קנפו הי"ד

צלחת האליפות על קברו של שי אל קנפו הי"ד צילום: עמותת ורסמליה- אוהדי הפועל באר שבע

הוא היה הרוח החיה ביציע הדרומי של טרנר, ממקימי ארגון האוהדים "קאמלס" וחבר ב"אולטראסאות'". ב-7 באוקטובר, רס"ר שי-אל קנפו חירף את נפשו בקרב ברעים והציל עשרות מבלים לפני שנפל. חבריו ליציע סגרו מעגל מצמרר והביאו את צלחת האליפות של הפועל באר שבע אל קברו

סגירת מעגל מצמררת ומרגשת שנולדה מתוך האהבה הגדולה ביותר ליציע: אוהדי הפועל באר שבע הביאו היום (שישי) את צלחת האליפות אל קברו של רס"ר שי-אל קנפו ז"ל, גיבור ישראל ואחד האוהדים המוכרים והאהובים ביותר של הקבוצה, שנפל בקרב הגבורה ב-7 באוקטובר.

שי-אל ז"ל, שהיה בן 30 בנופלו, היה דמות מפתח בקהילת האוהדים האדומה. בנעוריו היה מוכר לכולם בשער 5 של אצטדיון "וסרמיל" הוותיק, ועם המעבר לאצטדיון "טרנר", תפס מקום של כבוד ביציע הדרומי. הוא היה שותף להקמת ארגון האוהדים "קאמלס" וחבר פעיל בארגון "אולטראסאות'". עבורו, הפועל באר שבע לא הייתה רק קבוצה, אלא משפחה שנייה – חבריו ליציע היו בני בית אצלו, וכפי שסיפרה אשתו ספיר: "זו הייתה עסקת חבילה – הוא והאוהדים ביחד".

ביום הארור של שמחת תורה, שי-אל, שירת כסייר בתחנת "עיירות" במחוז הדרומי, נקרא למשימת אבטחה מיוחדת בפסטיבל ה"נובה" ברעים. כשהחלה מתקפת הפתע, הוא לא חשב פעמיים. תחת אש ותוך לחימה עיקשת במחבלים, הוא פעל בתושייה ובחרוף נפש כדי לכוון, להרגיע ולחלץ עשרות צעירים וצעירות. במעשי הגבורה שלו הוא הציל את חייהם של מבלים רבים, עד שנורה ונפל בקרב.

לאחר נפילתו, קשר הדם בין המועדון והאוהדים לבין משפחתו רק התחזק. דמותו הונצחה בקיר גרפיטי ענק מאחורי אולם "הקונכייה" בעיר עם הכיתוב "אדום לנצח", והיציע הדרומי שכל כך אהב הניף לזכרו תפאורת ענק במשחקי הקבוצה.

השבוע, עם השלמת המשימה על המגרש והבטחת התואר הרשמי, האוהדים לא שכחו את מי שהיה איתם בגרון ניחר בכל שבת, בבית ובחו"ל. הם לקחו את סמל ההצלחה, צלחת האליפות, והניחו אותה על קברו בבית העלמין הצבאי בבאר שבע. במחווה האדירה הזו הם הוכיחו פעם נוספת שההבטחה שנחרטה על קיר ההנצחה שלו היא אמת מוחלטת: שי-אל קנפו יישאר אדום לנצח, והוא חלק בלתי נפרד מהאליפות הזו.