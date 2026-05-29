דריכות שיא: התרחיש המבהיל שצה"ל נערך אליו

מערכת הביטחון ממשיכה לעקוב בדריכות אחר התעצמותם של ארגוני הטרור והטכנולוגיות שהם מאמצים, כאשר כעת מתברר כי האיום המרכזי שמטלטל את הגזרה הצפונית עלול לפגוש את לוחמי צה"ל גם בחזית הדרומית. הנחת העבודה הנוכחית בצבא היא שחמאס הצליח להניח את ידו על רחפני סיב אופטי, הדומים לאלו שבאמצעותם מפעיל חיזבאללה מערכת קטלנית של פגיעות, פציעות ואבידות בגבול לבנון.

על פי דיווח באתר 'וואלה', קצין בכיר בפיקוד הדרום אישר את הפרטים והבהיר כי בצבא לא לוקחים סיכונים ומכינים את הכוחות לכלל התרחישים. "אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לתרחיש של שימוש בבקאים (מצנחי רחיפה) ומטחי רקטות", הסביר הקצין. עם זאת, הוא ביקש להרגיע את הרוחות וציין כי בשלב זה אין הערכה להסלמה קרובה או אינדיקציה ממשית על כוונות מיידיות מצד חמאס לעשות שימוש באמצעים אלו נגד ערי ישראל או נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

האתגר הגדול: מחסור במענה שלם ליירוט

רחפני הסיב האופטי נחשבים לאחד האתגרים המורכבים ביותר עבור מערכות ההגנה האווירית של ישראל. בניגוד לרחפנים רגילים המונחים באמצעות תדרי רדיו שניתן לשבש או לחסום, הרחפנים החדישים הללו מחוברים בכבל פיזי עדין המעביר את הנתונים ישירות למפעיל, דבר המונע לחלוטין את היכולת לבצע נגדם לוחמה אלקטרונית (ל"א).

בצבא מודים בגלוי כי חרף הזמן הממושך שעבר מאז אירועי השבעה באוקטובר, ולאחר שבוצעו מספר רב של תהליכים טכנולוגיים ומבצעיים בארץ וברחבי העולם כדי לאתגר את האיום החדש, עדיין אין בידי מערכת הביטחון מענה שלם ומלא ליירוט רחפני הסיב האופטי.

לדברי גורמים צבאיים, קיים קושי גדול מאוד להדביק את הפער המבצעי מול כלי הטיס הללו, המתאפיינים בחתימה מכ"מית ונמוכה במיוחד, דבר שמקשה על גילויים המוקדם בשטח ומאלץ את הלוחמים להתמודד איתם בטווחי זמן קצרים במיוחד.