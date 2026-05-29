הממשלה האריכה את המצב המיוחד בעורף: "הירי יימשך"

שרי הממשלה אישרו את הארכת המצב המיוחד בעורף עד ה-16 ביוני. ההחלטה התקבלה בשל המשך הלחימה והאיום על העורף

הממשלה אישרה את הארכת המצב המיוחד בעורף עד ליום ה-16 ביוני. ההחלטה התקבלה בעקבות המשך הלחימה והאיום המתמשך על העורף הישראלי, כאשר גורמי הביטחון מעריכים כי הירי לעבר אוכלוסייה אזרחית ימשיך להתבצע ברחבי המדינה.

על פי ההחלטה, המצב המיוחד שהוכרז בעבר יוארך עד למועד האמור, כאשר לקראת סוף החודש תיערך הערכת מצב מחודשת לבחינת הצורך בהארכה נוספת. יצוין כי ההחלטה תובא בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לצורך אישור סופי.

כאמור, בסמוך למועד פקיעת ההכרזה ייבחן הצורך בהארכה נוספת של המצב המיוחד, בהתאם להערכת המצב הביטחוני העדכנית ולפעילות המבצעית של צה"ל. גורמים בממשלה מבהירים כי ההחלטה תתקבל בהתאם להתפתחויות בשטח ולהערכות גורמי הביטחון המקצועיים.