הקרב בין ערוץ 14 לאילנה דיין הסתיים בהשפלה

נתוני הרייטינג שנחשפו הבוקר חושפים כי הקרב בין אילנה דיין לערוץ 14 הסתיים בנוק אאוט חד משמעי

קרב הרייטינג של יום חמישי בערב הבטיח רבות, אך נתוני הצפייה הרשמיים שנחשפו הבוקר (שישי) מראים כי המאבק המדובר על ליבו של הצופה הישראלי הסתיים בניצחון מוחץ לצד אחד, ובהפסד כואב לצד השני.

בשעת הפריים טיים המרכזית, התוכנית "עובדה" עם אילנה דיין בקשת 12 פתחה פער עצום וגרפה נתון דו-ספרתי גבוה של 13.7% צפייה. מנגד, תוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים", לא הצליחה להוות תחרות ממשית והסתפקה ב-6.5% בלבד.

בהמשך הטבלה של שעות הערב, תוכנית הסאטירה "מה שתגידו" בכאן 11 רשמה נתון יפה של 5% צפייה, כשהיא עוקפת את השקת הסדרה "חרדים: העולם האמיתי" ברשת 13, שהניבה 4.4% בלבד.

מהדורות החדשות: ערוץ 14 שומר על המקום השני

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, התמונה נותרה מוכרת כאשר חברת החדשות של קשת 12 מובילה בבטחה עם 11.2%.

עם זאת, למרות המפלה ברצועת הפריים טיים, מהדורת חדשות 14 יכולה לרשום לעצמה נקודת אור כשהיא ממשיכה להתבסס במקום השני עם 6.1%, ומותירה מאחור את מהדורת חדשות 13 שהשיגה 4.5% בלבד.

את הרשימה סוגרות מהדורת חדשות הערב של כאן 11 עם 3%, ומהדורת הנושא החדשה של i24NEWS שמציגה נתון של 0.7%.