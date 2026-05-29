מסעדה כשרה זכתה לראשונה בכוכב מישלן בארה"ב

היסטוריה חסרת תקדים לעולם המסעדנות הכשר והקולינריה הישראלית מעבר לים: מסעדת "מוטרה" (Motra) שבמיאמי זכתה בכוכב מישלן אחד במסגרת מדריך מישלן פלורידה לשנת 2026. בכך, הפכה מוטרה למסעדה הכשרה הראשונה אי פעם בארצות הברית שקוטפת את התואר הנחשק והיוקרתי ביותר בעולם הגסטרונומיה.

המסעדה, שנפתחה לפני 15 חודשים בלבד ופועלת בהשראה ירושלמית מובהקת, נבחרה כחלק מהמדריך המדינתי המורחב של פלורידה, הכולל כעת כ-200 מסעדות מובילות.

את המסעדה מוביל השף והבעלים הישראלי רז שבתאי, אשר קרא למקום על שם סבתו (משמעות השם "מוטרה" היא מטר של ברכות). שבתאי מחזיק ברזומה עשיר ומבטיח בשוק הבינלאומי, שכולל עבודה ממושכת במסעדות נחשבות ובעלות שם בניו יורק ובישראל.





הפילוסופיה הקולינרית של שבתאי, שהצליחה להדהים את מבקרי המדריך הקשוחים, מבוססת על זיכרונות ומנות מילדותו בירושלים, תוך שדרוגן באמצעות טכניקות בישול מודרניות ומתקדמות. מבקרי המישלן וקהל הסועדים המקומי סימנו מספר מנות בולטות ויוצאות דופן בתפריט, ובהן: המנה הציורית "פלאפל אחד מושלם", פאטה "כבד עוף שחולם להיות פואה גרא", וסטייק "1000 שכבות" המוגש עם שילוב נועז של טחינה ועמבה.

בענף המסעדנות העולמי מציינים כי מדובר בפריצת דרך יוצאת דופן, המוכיחה כי ניתן לייצר קולינריית עילית (Fine Dining) ברמות הגבוהות ביותר בעולם, מבלי להתפשר על חוקי הכשרות המחמירים – הישג שכעת זכה לחותמת הרשמית והיוקרתית ביותר בעולם.