תכנית ההתחברות: 18 יישובים חדשים יוקמו בצפון השומרון

שני עשורים לאחר יישום "תכנית ההתנתקות", ראש מועצת שומרון יוסי דגן מכריז על "תכנית ההתחברות" – מהלך דרמטי ורחב היקף לשיבה מקיפה לצפון השומרון. המהלך הרשמי כולל הקמה מחדש ופיתוח של 18 יישובים באזור: ארבעת היישובים שנעקרו וגרעיניהם כבר החלו לפעול בשטח – חומש, שא-נור, גנים וכדים – לצד 14 יישובים חדשים נוספים.

חלק מהיישובים המדוברים כבר קיבלו את אישור הממשלה, ואילו הקמתם של האחרים תתבצע בכפוף להחלטות ממשלה עתידיות. בחודשים האחרונים מגבשת המועצה האזורית שומרון, בשיתוף פעולה צמוד עם תנועת אמנה, מנהלת ההתיישבות והחטיבה להתיישבות, גרעיני משפחות באמצעות תכנית עבודה מסודרת. המטרה היא לאפשר עלייה מהירה לקרקע מיד עם קבלת האישורים הרשמיים, כאשר חלק מהמשפחות צפויות לעלות לנקודות מסוימות כבר בקיץ הקרוב.

פריסת היישובים הנוכחית החלה להתגבש כחלק מתכנית המרחב האסטרטגית "מיליון בשומרון" שמוביל דגן בשנים האחרונות. בתכנית זו ניתן דגש משמעותי לפיתוח צפון השומרון, מתוך תפיסה כי חוק ההתנתקות יבוטל וההתיישבות תשוב לאזור – מהלך שקורם עור וגידים בימים אלו ומעתיק את הדיונים משלבי התיאוריה להכנות מעשיות בשטח, כולל תכנון מוסדות חינוך וקליטת משפחות. את המהלך מוביל דגן, שגורש בעצמו מביתו בשא-נור, ופועל לביטול חוק ההתנתקות עוד מימי תנועת "חומש תחילה". התוכנית מקודמת כעת בשותפות מלאה עם שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון ישראל כ"ץ, ומזכיר אמנה זאב חבר (זמביש).





מפת ההתיישבות צילום: קרדיט למפה: מועצה אזורית שומרון

"הקמת היישובים מחדש היא שיבה של המדינה לערכי היסוד שלה", אמר ראש המועצה יוסי דגן. "'תוכנית ההתחברות' היא ניגוד ישיר ומכוון למונח 'התנתקות'. היא מבהירה בצורה ברורה: מדינת ישראל סיימה עם תפיסת אוסלו, הגירוש, והבריחה מהציונות והיהדות. מדינת ישראל חוזרת לערכים של בניית הארץ ואחדות העם – וזה מה שיביא את הביטחון מכאן בצפון השומרון לכל מדינת ישראל".

מיישובים חילוניים ועד שלוחות של ישיבת 'עלי'

התכנון האסטרטגי של המועצה מציג מגוון קהילתי המשלב בין הציבור הדתי לחילוני. בין הנקודות שמיועדות לקלוט משפחות מהציבור הכללי והחילוני נמצאים היישובים "מצפה ים" ו"אלוני שומרון". במועצה מציינים כי השילוב של בעלי כיפות ושאינם חובשי כיפה המחזיקים בדעות שונות הוא סימן ההיכר של האזור.

במקביל לבתי המגורים, יוקמו בחלק מהיישובים מוסדות חינוכיים ותורניים משמעותיים, כאשר חלק מהגרעינים מובלים על ידי אנשי מילואים ובוגרי מכינות קדם-צבאיות. בין היתר, צפויות לקום במקום שלוחות של מוסדות חינוך מוכרים, ובהם שלוחת ישיבת 'בני דוד' מהיישוב עלי שבראשה יעמוד הרב נריה בולאק, וכן מוסדות ישיבתיים קדם-צבאיים בראשות הרב חיים ברוך (מטבריה, ברוכין ולוד).

ההכרזה הנוכחית מגיעה חודש בלבד לאחר טקס העלייה הרשמי לקרקע של היישוב שא-נור, שהיווה את אחד מרגעי השיא של המהלך. באותו מעמד אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אנחנו מבטלים את חרפת הגירוש, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית, ושבים ליישוב שא-נור. זה יום חג להתיישבות ויום חג למדינת ישראל". שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס אף הוא למדיניות הרחבה באיזור והוסיף כי "הסדרתן של יותר מ-140 חוות ביהודה ושומרון בקרוב, מהווה צעד נוסף לחיזוק ההתיישבות והחלשת הניסיונות הפלסטיניים להתבסס באיזור".