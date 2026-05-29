הקצין הבכיר במסר ללוחמיו: "נלקחתי מכם בסערה"

מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, שנפצע באורח בינוני בשבוע שעבר, שיגר מסר מיוחד ומרגש ללוחמיו ומפקדיו הממשיכים לתמרן בשטח. מהמרכז הרפואי שבו הוא מאושפז, ביקש המח"ט להעביר פנייה ישירה לכוחות כדי לחזק את רוחם ולעדכן במצבו הרפואי.

"נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק", מסר אל"ם בידרמן לחיילים, כשהוא מבהיר את המחיר והשליחות שבמשימה. "פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה".

המח"ט התייחס לימי הלחימה המורכבים ולמחיר הכבד ששילמו היחידות הכפופות לו בימים האחרונים, וביקש להעניק להם גיבוי מלא מרחוק: "אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה ושעברתם ימים לא קלים עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9 – אני מחזק אתכם, מחבק אתכם ונמצא לצידכם ברוחי".

בסיום דבריו, הבהיר אל"ם בידרמן כי פניו קדימה אל עבר חזרה מהירה אל קו האש ולפיקוד על החטיבה: "דעו שאני כבר מחכה להצטרף אליכם חזרה לשדה הקרב".