הרמטכ"ל: "איום הרחפנים הוא אתגר, פתרונות כבר מוטמעים"

הרמטכ"ל קיים הערכת מצב במוצבים חודרים בתוך שטח לבנון, התייחס לאיום שמטריד את תושבי הצפון והבהיר: "אנחנו משקיעים בכך את מיטב המשאבים והמוחות, פתרונות טכנולוגיים כבר נמצאים בשלבי פיתוח והטמעה"

"הפגיעה המצטברת והרב-מערכתית בחיזבאללה קשה וחסרת תקדים, עם יותר מ-7,500 מחבלים מחוסלים מתחילת המלחמה – 2,500 מתוכם רק מתחילת מבצע 'שאגת הארי'". כך חשף היום (שישי) הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, במהלך סיור מיוחד והערכת מצב שקיים במוצבים חודרים ברכס הר דב, עמוק בתוך השטח הלבנוני.

הרמטכ"ל סייר בגזרת אוגדה 210 יחד עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד האוגדה תא"ל יאיר פלאי, ומפקד אוגדה 91 תא"ל יובל גז. המפקדים קיימו תצפית אל עבר עמק עיון והרכסים השולטים מצפון וממערב בדרום לבנון, ואף צפו מקרוב בהפעלת האש הדרמטית של כוחות צה"ל באוויר וביבשה.





הרמטכ"ל במוצב הר דוב צילום: דובר צה"ל

בדברים שנשא בפני המפקדים, שלח הרמטכ"ל מסר חד-משמעי לחיזבאללה ולפטרוניו בטהרן: "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות. הקו הצהוב לא מגביל אותנו - בכל מקום שבו נזהה איום ובכל מקום שבו נידרש להסיר איום, נפעל. בכל מקום שבו יהיה צורך מבצעי לתמרן, נתמרן. כל פגיעה בחיזבאללה היא גם פגיעה בציר האיראני ובהשקעה האיראנית באזור. אנחנו ערוכים לכל התפתחות ונמצאים במוכנות גבוהה גם מול איראן".

"מייצרים תנאים להסדר מעמדת כוח"

רא"ל זמיר הדגיש בדבריו כי מיטב הכוחות ומרבית משאביו של צה"ל מושקעים כעת בלחימה בצפון, במטרה ברורה להרחיק את האיומים ולחזק את ההגנה על היישובים המפונים. למרות הדיווחים על מגעים דיפלומטיים ברקע, הבהיר הרמטכ"ל כי הלחץ הצבאי הוא זה שמשרת את המהלכים המדיניים: "כל הישג נוסף בשטח מחזק את ביטחון התושבים ומסייע לדרג המדיני לייצר תנאים טובים יותר להסדרי ביטחון משופרים עתידיים – מעמדת כוח".





הרמטכ"ל התייחס באופן ישיר גם לאחד האתגרים המרכזיים שמטרידים את תושבי הצפון ואת הכוחות בשטח – איום כלי הטיס הבלתי מאוישים והרחפנים של חיזבאללה. "איום הרחפנים הוא אתגר, אך נוכל לו", הצהיר זמיר. "שדה הקרב אינו סטרילי ולעולם לא יהיה כזה, אך אנחנו משקיעים בכך את מיטב המשאבים, המוחות והיכולות של צה"ל. פתרונות מבצעיים וטכנולוגיים כבר נמצאים בשלבי פיתוח והטמעה בשטח. לצד זאת, נמשיך לרדוף אחר חוליות השיגור, מפעיליהן ומפקדיהן בכל הרמות – מהרמה הטקטית ועד לדרגים הבכירים ביותר".

הוקרה למילואימניקים לקראת יוני

בשולי הדברים, ועל רקע העומס הכבד המוטל על מערך המילואים, ביקש הרמטכ"ל לנצל את הבמה כדי להודות לעשרות אלפי הלוחמים שמחזיקים את הקו חודשים ארוכים. "חודש יוני הוא חודש בסימן ההוקרה לאנשי המילואים – אני מלא הערכה אליכם", אמר רא"ל זמיר. "אני מודע היטב לעומס, לקושי ולמחיר הכבד שאתם ובני משפחותיכם משלמים. אנחנו פועלים באופן אקטיבי להגדלת הסד"כ ולהתאמת המענה הנדרש לצה"ל".



