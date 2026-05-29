מכה כפולה: זה הצעד הבא של הפרקליטות נגד יונתן אוריך

כתב האישום המסתמן נגד יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בפרשת "קטרגייט" יוגש בנפרד מכתב האישום נגדו בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני "הבילד" – כך פורסם לראשונה הבוקר (שישי) בכאן חדשות ברשת ב'. משמעות ההחלטה היא שאוריך יאלץ להתמודד עם שני תיקים פליליים נפרדים במקביל.

רק אתמול הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד אוריך בפרשת "הבילד", בכפוף לשימוע. במסגרת תיק זה, כך פורסם במהדורה, הפרקליטות מתכננת לבקש מבית המשפט אישור רשמי לתקן את כתב האישום הקיים, במטרה לצרף את אוריך כנאשם נוסף לצדם של אלי פלדשטיין ונגד המילואים הרשמי רוזנפלד.

הסיבה הטקטית המרכזית למהלך זה נעוצה בהערכת התביעה כי פלדשטיין יאלץ להעיד להגנתו במהלך המשפט, ובמסגרת עדותו הוא צפוי להפליל גם את אוריך. עם זאת, במערכת אכיפת החוק מבינים כי עדותו של פלדשטיין לבדה לא תספיק, ובידי המדינה קיימות ראיות תומכות נוספות.

כתב האישום נגד אוריך בפרשת "הבילד" יוגש בגין עבירות חמורות הכוללות מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. אוריך עצמו לא נותר חייב, והגיב אמש להחלטה בציוץ עוקצני בחשבון ה-X שלו: "קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג".

המחלוקת על "הכוונה לפגוע בביטחון המדינה"

בפרקליטות מיהרו להוציא אמש הבהרה לפיה ההחלטה על כתב האישום בגרסתו המלאה התקבלה על דעת כלל משתתפי הדיונים המשפטיים, ועל בסיס טיוטה שהעביר פרקליט מחוז מרכז. מנגד, גורם בכיר מאוד במערכת אכיפת החוק, המעורה היטב בפרטי החקירה, הודה בשיחה עם כאן חדשות כי הפרקליטות צפויה להתקל בקושי משמעותי להוכיח בבית המשפט את הסעיף המרכזי של "כוונה לפגוע בביטחון המדינה".

לפי הודעת היועמ"שית, אוריך פעל יחד עם אלי פלדשטיין כדי להוציא מערכות צה"ל מידע מודיעיני גולמי ומסווג בדרגת סודיות גבוהה ביותר, שהושג באמצעי מודיעיני סודי. בחשיפת המידע, כך נטען, היה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה וחיי אדם. עוד צוין בהודעה כי מטרת הוצאת המידע הייתה להשפיע על התודעה הציבורית לטובת ראש הממשלה, ולהטות את השיח הציבורי הסוער שהתפתח באותם ימים (ספטמבר 2024) בעקבות רציחתם של ששת החטופים בשבי חמאס: הירש גולדברג פולין, כרמל גת, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ועדן ירושלמי ז"ל.

סנגוריו של אוריך: "תיק מחורר ומיותר"

עורכי דינו של אוריך, עמית חדד ונועה מילשטיין, תקפו בחריפות את החלטת היועמ"שית ומסרו: "ההחלטה היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות, ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה".

הסנגורים הוסיפו והשוו את המקרה לתיקים קודמים: "במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק 'הטרדת העד' – שבו התברר שהעד לא הוטרד – גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו – עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".

אוריך, שנחשב לאחד מאנשי הסוד הקרובים ביותר לנתניהו, חזר רק לפני כחודשיים לעבוד באופן שוטף לצדו של ראש הממשלה. חזרתו התאפשרה לאחר שבית משפט השלום, ובהמשך גם בית המשפט המחוזי, סירבו לקבל את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים שהוטלו עליו במסגרת חקירת התיק הקטרי ("קטרגייט") – תיק שכאמור יתנהל מעתה במסלול משפטי נפרד לחלוטין