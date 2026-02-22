בהרב מיארה נגד כתב ערוץ 14: "פרסום שקרי"

כתב ערוץ 14, יעקב ברדוגו, פרסם הערב (ראשון) כי במשרד המשפטים נערכת חוות דעת שתגביל את סמכויותיו של ראש השב"כ, דוד זיני, בכל הנוגע לפעילות מול רצועת עזה. זמן קצר לאחר מכן פרסמה היועצת המשפטית לממשלה הבהרה רשמית ובה דחתה את הדברים.

על פי הפרסום בערוץ 14, גורמים במשרד המשפטים מסרו כי לאחר שלא צלחה כוונה לפגוע בראש השירות בעקבות חקירת אחיו בצלאל זיני, וכאשר החקירה הסתיימה וכלל המעורבים עצורים, המשנה ליועמ"שית גיל לימון, בגיבוי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, ובתיאום עם היועץ המשפטי של השב"כ, פועלים לגיבוש חוות דעת שלפיה ייאסר על ראש השירות להיות מעורב בפעילות מול רצועת עזה, לרבות טיפול בניסיונות הברחה.

בערוץ צוין כי המהלך נעשה, כך לפי אותם מקורות, על רקע רגישות הקשורה לחקירת אחיו של ראש השירות.

מנגד, מטעם היועצת המשפטית לממשלה נמסרה תגובה רשמית ובה נאמר כי הפרסום שקרי. בהודעה צוין: "בעניין הפרסום היום בערוץ 14 בעניין ראש השב"כ יובהר, הפרסום שקרי ופורסם בלי בקשה לקבלת תגובה".