ברית חדשה נרקמת: ר"מ הודו מודה לנתניהו בעברית על חיזוק הקשר

ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי, פרסם פוסט תגובה בעברית לדבריו של ראש הממשלה בישיבת הממשלה, וחגג את קריאתו של ראש הממשלה לרקימת ברית אזורית חדשה התכלול גם את הודו

יאיר אמר
ה' אדר התשפ"ו
ראש הממשלה נתניהו עם ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי צילום: Amos Ben Gershom/GPO

ראש הממשלה הוותיק והדומיננטי של הודו, נרדנה מודי, הגיב בחגיגיות לקריאתו של ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום בישיבת הממשלה בירושלים, בה קרא להקים ברית אזורית חדשה, בה הודו וישראל יהיו שותפות אזוריות מובילות.

ראש הממשלה מודי הגיב באופן אישי לקריאה ברשתות החברתיות בפוסטים נפרדים בעברית, הודית ואנגלית. מודי הביע שמחה על דבריו של ראש הממשלה, ומוכנות והתלהבות לחיזוק הקשרים בין ישראל להודו והפיכתם לאלמנט מרכזי ביחסי החוץ של שתי המדינות.

מודי פתח את הודעתו בתודה נרגשת: "תודה לך ידידי , ראש הממשלה נתניהו". כתב ראש הממשלה מודי והמשיך "אני מסכים לחלוטין עם דבריך באשר לקשר העמוק בין הודו לישראל ולאופיים הרב־ממדי של יחסינו הדו־צדדיים. הודו מייחסת חשיבות רבה לידידות האיתנה והמתמשכת עם ישראל — ידידות המבוססת על אמון הדדי, חדשנות, ושאיפה משותפת לשלום, ולקדמה". חיזק מודי את דבריו של ראש הממשלה נתניהו.

ולבסוף, הודיע על התרגשותו והתלהבותו להגיע בקרוב לביקור בישראל: "אני מצפה בכיליון עיניים לשיחתנו ולפגישתנו במהלך ביקורי הקרוב בישראל".

הודו ישראל נרנדה מודי