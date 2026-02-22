ש"ס הודיעה: "נתמוך בחוק בן גביר, אין לו קשר לדרעי"

ש"ס הודיעה כי תתמוך בחוק שימנע מבג"ץ לפטר את השר בן גביר, אך מבהירים: "אין לחוק קשר לדרעי". בזכות תמיכת ש"ס, לחוק צפוי להיות רוב

הודעת ש"ס: "ש״ס תומכת בחוק בן גביר. הסמכות הבלעדית למינוי ופיטורי שרים נתונה לראש הממשלה בלבד, וכך ראוי שיהיה במדינה דמוקרטית".

"עם זאת יובהר: יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי אינו זקוק לחוק זה ואינו מעוניין להתמנות לשר בממשלה הנוכחית".

ש"ס תחזור לראשות וועדת הבריאות

לאחר מכן ש"ס הודיעה גם כי ח"כ יוני משריקי ישוב לכהן כיו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, ובכך היא תסיר חלק מהחרם שלה על הממשלה.

בהודעה נמסר: "במסגרת תפקידו יוביל ח״כ משריקי את חוק ה״קאפ״, המסדיר את מנגנון ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים באמצעות קביעת תקרת הוצאה שנתית – החוק הכלכלי המשמעותי ביותר במערכת הבריאות שישפיע לחמש השנים הקרובות.

"זאת בהמשך להישגים הרבים שהובילה ש״ס בראשות הרב אריה דרעי בתחום הבריאות, ובהם הגדלת תקציב סל הבריאות וחיזוק מערכת הבריאות בפריפריה. יודגש כי סיעת ש״ס זכאית לראשות ועדה בכנסת גם כאשר אינה חברה בקואליציה, כפי שמקובל גם לגבי סיעה באופוזיציה בגודלה של ש״ס".