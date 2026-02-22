חנינת רה"מ: היועמ"שית מתעכבת, תתקבל החלטה בלעדיה?

שלושה חודשים לאחר שהוגשה בקשת החנינה בעניינו של ראש הממשלה, ממתינה מנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, שטרם הועברה כך פרסם היום (ראשון) אבישי גרינצייג.

על פי המידע שהגיע, היועצת המשפטית לממשלה טרם ביקשה את עמדת הפרקליטות או את עמדת הצוות המנהל את התיק הפלילי, וכן לא הכריעה בשאלת ניגוד העניינים של שר המשפטים בסוגיה. עד כה, כך נמסר, העיסוק התמקד בשאלות חוקתיות, בהן האם הבקשה שהוגשה יכולה להיחשב כבקשת חנינה לפי הדין והאם ניתן לדון בבקשה בשלב שבו ההליך המשפטי עדיין מתנהל.

במשרד המשפטים מציינים כי חלפו כשלושה חודשים מאז הועברה הבקשה לבחינתה של היועצת, וההכרעה טרם התקבלה. בתוך כך, גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי אם לא תועבר עמדת היועצת בשבועות הקרובים, עשויה מנהלת מחלקת חנינות, לימור גולדנברג חדד, להעביר את חוות הדעת של המחלקה גם ללא עמדת היועצת.

מנהלת מחלקת חנינות לא מסרה תגובה.