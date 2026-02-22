מההסברה למסך: זו המגישה החדשה של ערוץ 14

משפיענית הרשת ופעילת ההסברה, נטלי דדון, חתמה על חוזה עם ערוץ 14, כך פורסם היום (ראשון) לראשונה ב-TMI. דדון צפויה להגיש תוכנית נשים שבועית שתשודר בימי שישי, כאשר הצילומים אמורים לצאת לדרך כבר במהלך השבוע הקרוב, ככל שלא יחולו שינויים של הרגע האחרון.

החתימה הרשמית מגיעה בהמשך לפרסומים מתחילת החודש, אז נחשף כי דדון והנהלת הערוץ מקיימים מגעים מתקדמים לשיתוף פעולה.

מתעשיית האופנה לזירה הפוליטית

דדון, שבעבר הייתה מוכרת בעיקר כדמות מובילה מעולמות האופנה והלייף-סטייל, עברה בשנים האחרונות תהליך משמעותי של מיתוג מחדש. היא הפכה לאחת הדמויות הבולטות בשיח ההסברתי הישראלי, תוך שהיא מביעה עמדות ימין תקיפות וברורות ברשתות החברתיות – מה שהציב אותה לא פעם בלב סערות ציבוריות.

השינוי הזה לא עבר חלק מבחינה מקצועית. בראיונות ובפוסטים שהעלתה בעבר, סיפרה דדון בכאב כי היא משלמת מחיר כבד על עמדותיה. לדבריה, היא חוותה התרחקות מצד משרדי פרסום ואף טענה לחרם מצד גורמים שונים בתעשיית הבידור שאינם מקבלים את תפיסת עולמה.