מגישת רשת 13 לנתניהו: "אל תתקשר לבקש סליחה"

אחרי המצור על ביתה, מגישת רשת 13, לוסי אהריש, פתחה את "שיחת היום" במונולוג חסר תקדים נגד ראש הממשלה והימין החדש

בפתח תוכניתה "שיחת היום" ברשת 13, נשאה לוסי אהריש מונולוג חריף ונוקב בעקבות הפגנה של פעילי ימין, בהובלת מרדכי דוד, שהתקיימה אמש בפתח דלתה. אהריש לא חסכה בביקורת והפנתה אצבע מאשימה ישירות לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"החוק הוא רק המלצה"

אהריש פתחה בדברים על מצב החברה הישראלית: "בריונות זו הרעה החולה של החברה כאן בישראל בשנים האחרונות והיא הולכת ומסלימה... היא הגיעה גם לפתח הבית שלי". לדבריה, האווירה הציבורית מושפעת ישירות מהנהגת המדינה: "החוק הוא רק המלצה כי יש רוח, והרוח הזאת של המחוקק של הממשלה היא רוח רעה שמעודדת את הבריונים ומענישה את מי שמנסה לנהוג בכבוד".

מצור של 15 גברים מחוץ לדלת

העיתונאית תיארה את שאירע אמש בבניין מגוריה: "מחוץ לבית שלי במסדרון נעמדו כ-15 גברים... רגע אחרי שהם תקפו את מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל לשעבר בן ה-81, הם המשיכו אליי הביתה, אליי ואל המשפחה שלי ואל הילד שלי". היא ציינה כי למרות האיסור, המפגינים נכנסו למבנה ועמדו עם מגפון מחוץ לדירה, ובתגובה הורחקו על ידי המשטרה לשבועיים מהמקום.

האשמה ישירה: "המרפסת בכיכר ציון זה כאן ועכשיו"

אהריש תקפה חזיתית את ראש הממשלה נתניהו וטענה כי הוא האחראי להסתה: "ה-15 האלו... הם אמנם מסיתים, אבל הם בעיקר מוסתים. המרפסת בכיכר ציון כאן ועכשיו אדוני ראש הממשלה וזה שוב אתה".

היא המשיכה בביקורת אישית קשה: "בנימין נתניהו שלא רואה, שלא שומע, שלא יודע למה הוא בעצמו גרם במו ידיו... אולי אם ילחצו עליו הוא יסכים להגיד שזו לא דרכו, אבל זאת בדיוק דרכו. לא ללכלך את הידיים, לא להיות שם כשזה קורה, אבל לוודא טוב טוב שאותו אדם ימשיך במה שהוא עושה".

"זה לא הימין של בגין ושמיר"

במהלך המונולוג, ערכה אהריש הבחנה בין הימין ההיסטורי לימין הנוכחי תחת נתניהו: "אתה המנהיג של חבורת הבריונים. כמו בכל ארגון פשע, ידיך נקיות. ולא, זה לא הימין; זה לא הימין של ז'בוטינסקי, בגין או שמיר שיצא מהמליאה כשכהנא עלה לדבר... זה הימין שלך נתניהו – אלים, בריוני ומסית; הימין שחיבק את מורשת כהנא ונתן לה את השלטון".

לסיום, שלחה אהריש מסר תקיף לראש הממשלה: "אל תתקשר לבקש סליחה... תעצור את הבריונים, כי יום אחד הבריונים האלו גם יגיעו לפתח הבית שלך. יודע מתי? הם יתהפכו עליך".