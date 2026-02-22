פאניקה בטהראן: המשטר מעלה כוננות לרמה קיצונית לקראת התקיפה

במשטר האיראני בטוחים כי התקיפה האמריקנית כבר בדרך וכי הנשיא טראמפ הכריע על הפלת המשטר או ערעורו האופן חסר תקדים, כך על פי גורמים בכירים במסדרונות שלטון האייתולות. טהראן העלתה את הכוננות הצבאית לרמה הגבוהה ביותר הקיימת ומתכוננת באופן אקטיבי לתחילת המערכה האמריקאית.

על פי מסרים מגורמי הנהגה איראניים בכירים לתקשורת הבינלאומית, ההנהגה האיראנית "פועלת תחת הנחת עבודה כי תקיפה אמריקנית כבר בדרך", כך על פי גורם בכיר אחד. המשטר הורה לכוחות המזויינים להיכנס לכוננות ספיגה מיידית והכין תוכניות רבות להתמודדות עם השלכות התקיפה.

ראשית, כפי שדווח מוקדם יותר, אותם גורמים בכירים מסורים כי המנהיג העליון חמינאי אישר לא רק תוכניות צבאיות, אלא תוכניות 'ירושה' בהם הורה כי במידה ויחוסל, יועצו ומקורבו עלי לאריג'אני, שכבר כעת על פי דיווחים הוטל עליו ניהול ההכנות למערכה, יהיה זה שינהל את המשטר באופן זמני.

בנוסף, איראן מתכוננת לנסות לבלום ככל הניתן את התקיפה האמריקאית באופן צבאי, ולהפוך אותה לאירוע מדמם ככל הניתן על ידי רכישה בלפחות חצי מילארד דולר של מערכות הגנה אווירית ניידות וטילי כתף נגד מטוסים אשר יפרסו בידי אנשי המשטר. מעבר לכך, אירן גם מכינה את תשתיות השיגור הבליסטי שלה להפעלת מטחי טילים אל עבר בסיסים אמריקאים ואל עבר ישראל.

בנוסף, כוחות הדיכוי של המשטר, הבאסיג' החלו בהכנות לקראת אפשרות שידרשו לדכא התקוממות אזרחית שתחל ככל הנראה לאחר תקיפה אמריקנית כנגד המשטר.