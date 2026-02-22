הותר לפרסום: אורי מכטייב לוחם מג"ב נהרג מהירי באזור

הותר לפרסום כי אורי מכטייב לוחם מג"ב הוא ההרוג מהירי באזור, המקרה נחקר על ידי המשטרה והמשטרה הצבאית

הותר לפרסום כי אורי מכטייב לוחם מג"ב הוא ההרוג מהירי מוקדם יותר היום (ראשון) באזור, המקרה נחקר על ידי המשטרה והמשטרה הצבאית. אורי הוא בנו של טפסר רונן מכטייב סגן נציב כבאות והצלה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל ומשמר הגבול מודיעים בצער ויגון רב על נפילתו בעת שירותו של לוחם בחטיבת ההכשרות של משמר הגבול - אורי מכטייב ז״ל".

"נסיבות המקרה נחקרות על ידי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת. הלוחם בהכשרה, אורי מכטייב ז״ל, בן 18 ו-11 חודשים, תושב המועצה המקומית אזור, התגייס למשמר הגבול בחודש נובמבר 2025, ושירת בחטיבת הכשרת הלוחם. הותיר אחריו הורים ושני אחים.

"הודעה נמסרה למשפחתו. משמר הגבול ומשטרת ישראל משתתפים בצער המשפחה וימשיכו ללוותה".

בן גביר: "אורי בחר לשרת את המדינה כמו אביו"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הספיד: "בצער עמוק ובלב שבור קיבלתי את הבשורה על נפילתו של לוחם משמר הגבול, אורי מכטייב ז״ל, בנו של חברי היקר טפסר רונן מכטייב סגן נציב כבאות והצלה".

"אורי, רק בן 18 בנופלו, בחר לשרת את המדינה כמו אביו בחזית העשייה הביטחונית בחטיבת ההכשרות של מג"ב. אין מילים שיוכלו לנחם הורים ואחים שאיבדו את היקר להם מכל בטרם עת".

בשמי ובשם אזרחי ישראל, אני שולח תנחומים חמים לאביו למשפחה ולחברים. משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו ללוות אתכם ולנצור את זכרו של אורי לעד.

כזכור מוקדם יותר פורסם כי צעיר נהרג באזור מירי בבית פרטי, שניים עוכבו לחקירה. מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרה, אודות אירוע ירי בבית פרטי ביישוב אזור. שוטרים שהגיעו למקום הבחינו בצוותי מד"א שקבעו את מותו של צעיר, לאחר ניסיונות החייאה שביצעו במקום. בשלב זה מעוכבים 2 מעורבים וגורמי מקצוע מטפלים באירוע ברגישות המתבקשת"

