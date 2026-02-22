שר החוץ האיראני עוקץ את טראמפ: "לא ניכנע, לא נתקפל"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שיגר לפני דקות אחדות עקיצה לנשיא טראמפ ויועצו סטיב וויטקוף, ימים בודדים לפני הצפי לחידוש השיחות בין המדינות בסוף השבוע

שר החוץ עראקצ'י, הגיב לפני זמן קצר ברשתות החברתיות לדבריו של השליח המיוחד סטיב וויטקוף, בנוגע לרגשותיו של טראמפ על המשא ומתן עם האיראנים. עראקצ'י הגיב בעקיצה מתריסה לדברים של וויטקוף והודיע כי איראן לא תקבל על עצמה תנאים אמריקאים.

במהלך סוף השבוע התראיין השליח המיוחד סטיב וויטקוף לרשת התקשורת האמריקאית פוקס ניוז, שם הסביר וויטקוף כי למרות "רצונו העמוק" של הנשיא טראמפ לפתור את המשבר מול איראן באופן דיפלומטי, הנשיא מוצא את עצמו "מתוסכל ומבולבל" מול ההתנהלות האיראנית.

וויטקוף הסביר כי טראמפ היה מעוניין לפתור את הסכסוך בדרכי שלום ועי טראמפ מתוסכל מחוסר ההתגמשות האיראנית וחוסר מכונתם לקבל את הדרישות האמריקאית, או במילותיו של וויטקוף "הלחץ לא הביא עדיין לכניעה איראנית", דבר שעל פי וויטקוף הופך את האפשרות לתקיפה לבולטת יותר.

בתגובה עקץ עראקצ'י את וויטקוף בפוסט ברשתות החברתיות וכתב בהתרסה: "אתה יודע למה אנחנו לא ניכנע ולא נתקפל? כי אנחנו איראנים!" הגיב בבוז עראקצ'י לדבריו השליח המיוחד.