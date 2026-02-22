ברק חירם נפרד מאוגדת עזה: "נלחמים כדי להשיב את האמון"

תא"ל לירון בטיטו נכנס לתפקיד מפקד עוצבת "שועלי האש" 143 והחליף את תא"ל ברק חירם, שיסיים בקרוב את תפקידו וימונה לראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים

תא"ל לירון בטיטו נכנס היום (ראשון) לתפקיד מפקד עוצבת "שועלי האש" 143, במקומו של תא"ל ברק חירם, שכיהן בתפקיד בשנה וחצי האחרונות וצפוי להיכנס בקרוב לתפקיד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים.

טקס החילופים נערך בבארות יצחק הישנה, בראשות מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור ובהשתתפות מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, לצד מפקדים, חיילים, בני משפחות, ראשי רשויות ואנשי ההתיישבות.







לירון בטיטו

אלוף עשור התייחס בדבריו לאירועי שבעה באוקטובר ואמר כי "בשבעה באוקטובר, בשבת שמיני עצרת, כשכשלנו ולא עמדנו במשימה וביטחוננו הוטל על הכף, היינו תלויים ביוזמה וגבורה של מפקדים, חיילים ואזרחים. לברק וללירון לא הייתה אחריות גזרתית, אבל פיעם בהם לב ענק, תודעה פיקודית שורשית עמוקה שלא אפשרה להם לעמוד מנגד".

עוד הוסיף: "וכך, שניהם עוזבים את הבית, משאירים את המשפחה מאחור ויוצאים אל העוטף, לשדות הקטל והטבח. להגן, להציל חיים, להרוג אויב, להבטיח את קיום המדינה, להשיב את כבוד האומה".





מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור

בהמשך ציין כי השניים הובילו את פקודיהם מלפנים, קיבלו החלטות מורכבות ופעלו בתנאי אי ודאות. על חירם אמר כי הוא בולט "בחוסן האישי, בתעצומות הנפש ובעמוד שדרה ערכי, מקצועי ומוסרי", ועל בטיטו אמר כי התרשם מ"הפיקוד הנבון, מכושר הלמידה ויכולת ההשתנות".

מפקד האוגדה היוצא, תא"ל ברק חירם, התייחס לאירועי שמחת תורה ואמר: "לפני שנתיים בבוקר שמחת תורה, שוב פלשו פורעים שטופי שנאה ורצח ליישובי הנגב המערבי. אוגדת עזה, שעליה הוטלה משימת ההגנה, נכשלה והוכרעה". לדבריו, מראות היישובים והתחושות בקרב התושבים ילוו את המפקדים והחיילים לאורך זמן.





טקס הכניסה לתפקיד לירון בטיטו

חירם הדגיש כי תחושת החובה כלפי תושבי הנגב המערבי, השבת החטופים והחזרת הקהילות לבתיהן היוו מנוע מרכזי לפעילות האוגדה מאז. "כשנתיים וחצי אוגדת עזה נלחמת יום ולילה, שבת וחג, כדי לתקן, לכפר ולהשיב את האמון שנשבר", אמר.

המפקד הנכנס, תא"ל לירון בטיטו, ציין כי "תם פרק, אך עדיין לא הושלמה המשימה במלואה. חמאס הובס צבאית והוכה באופן חסר תקדים, אך הצליח בעור שיניו להינצל ולשרוד תוך שהוא מתחבא תחת חטופינו החיים". לדבריו, אוגדת עזה היא "לא רק טנקים ולוחמים, היא שמות של יישובים וקולות ילדים".

עוד הוסיף כי האוגדה תהיה "לא רק כקו הגנה, אלא כהבטחה. הבטחה שהגבול יהיה בטוח, שהיישוב יהיה מוגן ושהעוטף ימשיך לצמוח ולשגשג", והדגיש כי ייעשה כל שניתן לעמוד בהבטחה זו.

בסיום דבריו הודה בטיטו לחירם על הובלת האוגדה בתקופה מאתגרת ואיחל לו הצלחה בתפקידו הבא כראש חטיבת המבצעים.