הנפטר ה-15: ילד בן 6 שלא חוסן מת מחצבת

ילד כבן שש שלא חוסן בפני חצבת נדבק במחלה, והובא במצב אנוש לבית החולים - שם נקבע מותו. זהו המקרה ה-16 של מוות מחצבת בשנה הנוכחית

התפשטות החצבת נמשכת: משרד הבריאות עדכן כי ילד כבן שש נפטר הלילה (ראשון) מחצבת. הילד, שלא חוסן בפני המחלה, הגיע במצב אנוש לבית החולים - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה.

זהו המקרה ה-16 של ילד שנפטר מחצבת בשנה הנוכחית. מבין 15 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.

"משרד הבריאות שב ומזכיר כי ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים" נמסר. "כמו כן, מדגישים במשרד כי קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים".

עוד ניתנו המלצות לגבי חיסון, כשנאמר כי "מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)" באזורי התפרצות - מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וכן לתת מנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

בסיכום צויין כי "משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילאי 11-6 חודשים, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה".