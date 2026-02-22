החורף חוזר בענק: גשם, שלג ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה ניכרת בטמפ'. יירדו גשמים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות. בחרמון יירד שלג.

מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות, גשמים ירדו מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות. בפסגת החרמון ירד שלג. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, אחה"צ צפויגשם מקומי גם בצפון הנגב.

יום שלישי 24.02.26:

מעונן חלקית עד מעונן, עד לשעות אחר הצהריים ירדו גשמים מידי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בפסגת החרמון ירד שלג.

יום רביעי 25.02.26:

מעונן חלקית, עם עליה קלה בטמפרטורות. ירד גשם מקומי בעיקרבצפון הארץ.

יום חמישי 26.02.26:

מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון יחל שלג, תחול ירידה בטמפרטורות.

יום שישי 27.02.26:

מעונן חלקית עד מעונן וקר מהרגיל, ירד גשם מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג.