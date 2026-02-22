צעיר נהרג מירי בבית פרטי באזור: שניים עוכבו לחקירה

צעיר נהרג היום (ראשון) באזור מירי בבית פרטי, שניים עוכבו לחקירה

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרה, אודות אירוע ירי בבית פרטי ביישוב אזור. שוטרים שהגיעו למקום הבחינו בצוותי מד"א שקבעו את מותו של צעיר, לאחר ניסיונות החייאה שביצעו במקום. בשלב זה מעוכבים 2 מעורבים וגורמי מקצוע מטפלים באירוע ברגישות המתבקשת"





ממד"א נמסר: "בשעה 16:19 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על צעיר שנפצע בבית באזור. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו של צעיר כבן 18 עם פצע מירי".

פרמדיקית מד"א רוני זלץ וחובשת מד"א אנה גברילוב, סיפרו: "ראינו את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פצע ירי בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות שבסופן נאלצנו לקבוע את מותו."