מאחורי הקלעים: ארה"ב וסומלילנד מנהלות מגעים לפני הכרה רשמית

על פי שורה של גורמים בינלאומיים, ארצות הברית וסומלילנד מנהלות מגעים קדחתניים לקראת האפשרות של הכרה רשמית בחבל הארץ כמדינה עצמאית

גורמים אמריקאים חשפו בפני גורמי תקשורת בינלאומיים, כי למרות ה'סירוב' של טראמפ להכיר בסומלילנד בעת הנוכחית יחד עם ישראל, הממשל האמריקאי מנהל מגעים אל הסכם עצמאי בין המדינות שיוביל להכרה בחבל הארץ כמדינה עצמאית. לאחרונה שוגרה אל הבית הלבן הצעה שטראמפ צפוי למצוא מושכת במיוחד.

סומלילנד, חבל הארץ הצפוני בקרן אפריקה, שהוכר לאחרונה על ידי ישראל כמדינה עצמאית, מקיימת מגעים משמעותיים במהלך השבועות האחרונים, בתקווה לרקום מהלך הכרה אמריקאית במדינה. על פי גורמים בינלאומיים, בממשל מגלים נכונות הולכת וגוברת מאז ההכרה הישראלית באפשרות להכיר בסומלילנד, והצעה חדשה יושבת כעת על שולחן הנשיא.

על פי סומלילנד, הועברה בימים האחרונים הצעה מקיפה אל האמריקאים, הכוללת חבילה נרחבת של הטבות סחר במדינה בתמורה להכרה, ביניהן גישה בלתי מוגבלת למשאבים הרבים והלא מנוצלים של סומלילנד, כאשר בראש מעייני האמריקאים עומדים מצבורי המתכות הנדירות הפזורים ברחבי סומלילנד, רובם מרכיבים קריטיים בתעשיית השבבים והבינה המלאכותית.

מעבר לכך, סומלילנד הצעה לאמריקאים להקים בסיס צבאי גדול בשטחה, שיוגדר כשטח אמריקאי ריבוני לחלוטין על חופי הים האדום, אחד המיקומים האסטרטגיים בעולם בכל הקשור לשיט מסחרי.

עד כה, המגעים מתקיימים מאחורי הקלעים, וזו אחת מהפעמים הראשונות אשר פשרטים משולחנות המשא ומתן מגיעים אל התקשורת העולמית, דבר המצביע על אמונה של הצדדים כי המגעים מבשילים לכדי הבאתם לעין הציבורית.