הרב שלמה אבינר: כך יש להתייחס לתופעת הינוקא

הרב שלמה אבינר מתייחס לעלייה ההמונית לרב הינוקא, ומסביר כיצד יש להתייחס לתופעה: האם הוא גאון? והאם הוא באמת מחולל ניסים?

בשנים האחרונות הפך הרב "הינוקא" למוקד של הערצה המונית, המושכת אלפי מאמינים. הרב שלמה אבינר, בשיחה מפורטת, מנתח את התופעה ומבקש להפריד בין דמותו האישית של הרב לבין המנגנון המקיף אותו, תוך הצבת סימני שאלה על הגדרתו כ"גאון" ועל תעשיית המופתים שנרקמה סביבו.

האדם שמאחורי השם: שקדן, לא בעל כוחות על-טבעיים

בפתח דבריו, הרב אבינר מדגיש כי ברמה האישית מדובר בתלמיד חכם, צדיק ועניו, אדם בעל מידות טובות שאין עליו שום שמועות רעות. עם זאת, הוא מסתייג מהכינוי "ינוקא" במובנו הקבלי – אדם שנולד עם ידע מגלגול קודם. לפי הרב אבינר, ידיעותיו המופלגות של הרב וזיכרונו המרשים אינם נס, אלא תוצאה של שקדנות עצומה מגיל ילדות; הוא השקיע את כל זמנו הפנוי בלימוד וכך צבר את ידיעותיו.

האם הוא "גאון"?

למרות התארים המופלגים שמוצמדים לו, הרב אבינר טוען כי "הינוקא" אינו עונה להגדרה הקלאסית של "גאון". גאונות, לדבריו, נמדדת ביכולת חידוש מעמיקה מתוך סוגיות הגמרא ובכוח לפסוק הלכה בשאלות חדשות ומורכבות – יכולות שאינן ניכרות אצלו. המשיכה הציבורית אליו נובעת דווקא מסגנון דיבור פופולרי ועממי, המשלב רגש, סיפורים ונגינה בפסנתר, דברים ש"מחממים את הלב" אך אינם מעידים על עומק למדני יוצא דופן.

הצד האפל: "העסקנים המושחתים"

הביקורת החריפה ביותר של הרב אבינר מופנית כלפי הסביבה המקיפה את הרב. הוא מכנה את העסקנים סביבו "אנשים מושחתים" ומזהיר מפני ניצול של הציבור. בין היתר, הוא מתאר מציאות של גביית אלפי שקלים על ייעוץ, שימוש במטוסים פרטיים ומכירות פומביות של חפצים אישיים (כמו עניבות) במחירי עתק.

בשיא דבריו, מזכיר הרב אבינר מקרה חמור בו פרצו עסקנים לביתו של רב באלעד שחקר את התופעה, ואיימו עליו כדי למחוק מידע ממחשבו. הרב אבינר נוטה להאמין, בדרך של "כף זכות", כי "הינוקא" עצמו הוא אדם תמים שאינו מודע למעשי עוזריו המוליכים אותו שולל.

מופתים או סטטיסטיקה?

בכל הנוגע לסיפורי הניסים והריפוי, הרב אבינר קורא לציבור לאמץ גישה ביקורתית. הוא מסביר כי חלק גדול ממקרי הריפוי המיוחסים לרב הם למעשה "ריפוי ספונטני" (המתרחש סטטיסטית ב-80% מהמקרים) או תוצאה של "אפקט פלצבו" – השפעה פסיכולוגית של אמונה בשיטת הריפוי.

הוא מדגיש כי אפילו נביאים נדרשו לביקורת עצמית, וכי ביהדות, הוכחת אמת צריכה להישען על השכל והגיון, ולא על תופעות שניתן להסבירן בכלים מדעיים או סטטיסטיים.

סיכום: מהי גדלות אמת?

לסיכום, הרב אבינר מזכיר כי גדולי האומה – מאברהם אבינו ועד משה רבנו – לא השתמשו במופתים כדי להרשים את הציבור, אלא רק כשעלה צורך חיוני. גדלות אמיתית של תלמיד חכם נמדדת בלב טוב, בידיעת התורה ובגמילות חסדים, ולא בכוחות ריפוי שקשה להוכיחם.