ינון מגל טוען: זה היום בו ארה"ב תתקוף באיראן

איש התקשורת והמגיש ינון מגל, חושף את היום בו ארצות הברית וישראל יתקפו באיראן: "זה יהיה מאחורינו"

בזמן שחרושת השמועות על תקיפה אמריקנית-ישראלית באיראן הולכת וגוברת, נראה שיש מי שמוכן לסמן תאריכים ביומן. בדיאלוג משעשע אך טעון שהתקיים בין אנשי התקשורת ינון מגל ומנחם טוקר, סיפק מגל תחזית אופטימית וקרובה מאוד לסיום המתיחות הביטחונית.

"חבר'ה, הוא יודע!" השיחה נפתחה בלחץ מצדו של טוקר, שניסה להוציא ממגל, הנחשב לאיש תקשורת המקורב מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, את המידע שכולם מחכים לו: "בחייאת, מתי תוקפים? תוקף או לא תוקף? מתי? אתה יודע יותר מכולם", שאל טוקר. מגל לא היסס והשיב בביטחון: "תוקף, תוקף".

כשטוקר המשיך ללחוץ ולשאול מתי זה יקרה, סיפק מגל לוח זמנים מעודד: "עד פסח אני רגוע. עד פסח בעזרת השם זה יהיה מאחורינו". טוקר המופתע תהה: "מאחורינו?", ומגל אישר: "כן, ליל הסדר יהיה מאחורינו".

היעד החדש: פורים בשושן הדיאלוג המשיך לשאלת מיקומו של מגל בחגים הקרובים, כאשר טוקר שאל אם הוא מגיע לגאורגיה בפסח. מגל השיב כי הוא מתכנן להגיע "בזמן", אך מה שמשך את תשומת הלב היה העיתוי המוקדם יותר שזרק לאוויר בנוגע לאיראן.

"פורים בשושן, זה קורה בשושן", הצהיר מגל בהתייחסו למועד התקיפה או סיום האירוע. טוקר, שנראה היה כי השתכנע שהעיתונאי המקורב ללשכת ראש הממשלה מחזיק במידע פנימי, סיכם בהתלהבות: "בשושן? חבר'ה, הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע!".