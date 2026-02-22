"הייתי מנשקת לה את הכפלים": מירי מסיקה מדברת בראיון על דימוי גוף

בפרמיירת "מצחיקונת" מירי מסיקה מדברת בכנות על האתגר הגדול בקריירה, דימוי גוף וסערת יעל פוליאקוב, הבנות שלה - וגם למה לא תשתתף ב",רוקדים עם כוכבים"

בפרמיירה החגיגית של "מצחיקונת", הגרסה הישראלית לקלאסיקה מברודוויי, פגשנו את מירי מסיקה לשיחה אישית שגלשה הרבה מעבר לבמה. בין חזרות אינטנסיביות לשעות ארוכות באולם, מסיקה דיברה על הקושי, על אידיאל היופי, על הבנות שלה - וגם על הסיבה שלא נראה אותה ברוקדים עם כוכבים.

"אין לי את הסקיל - ופה אי אפשר בלי טכניקה"

עוד לפני שההצגה עולה ב-21 במרץ, מסיקה מודה בכנות: מדובר באתגר הגדול בקריירה שלה.

"החזרות היו מאוד אינטנסיביות ומאתגרות כי זה סולמות", היא מספרת."זה הדבר הכי מאתגר שעשיתי על במה. פה זה להיות על הבמה כל הזמן, לשיר ולרקוד בסולמות של ברברה סטרייסנד בת 20. זה מחזמר קלאסי והוא דורש סקיל - ואין לי אותו. אני זמרת, גם שחקנית, אבל פה אי אפשר בלי טכניקה. הכול מאוד מאוד אינטנסיבי".

הרגע הקשה ביותר? "Don’t Rain on My Parade'. צריך לרוץ, להחזיק את הצליל, לגמור. אין אף אחד שיעזור לך. ומה שיהיה בהצגה עצמה - עוד יותר ארוך.

"נשים דעתניות עדיין מעצבנות"



פאני ברייס, הדמות שמסיקה מגלמת, נכתבה לפני יותר משישה עשורים - ועדיין מרגישה אקטואלית.

"היא לא מושלמת וזוהרת, והיופי שלה לא פותח לה דלתות. ויש לה דעה - והיא לא מוכנה לוותר עליה", אומרת מסיקה. "ועד היום נשים דעתניות… מעצבנות. אבל גבר הוא חכם. זו קלישאה, אבל עדיין אנשים מוגדרות לפי המראה שלהן. זה לא יאומן שזה עדיין רלוונטי".

יעל פוליאקוב והפרות השמנות

כשנשאלה על סערת ההתבטאות הפוגענית כלפי נשים שמנות שעוררה יעל פוליאקוב, מסיקה לא נשארה אדישה – אבל בחרה לקחת את השיח למקום אחר: "אני יודעת איך אני מחנכת את הבנות שלי", היא אומרת. "אני מעצימה אותן. לא מדברים חיצוניים. הן הכי יפות בעולם בעיניי - ובכל משקל אתם צריכים להיות. אהבה זה לא דרך הבחוץ".

ובכל זאת, היא מודה בכנות שגם היא עצמה לא חסינה לגמרי מהשפעות חיצוניות: "אני גם זקוקה לחיזוקים חיצוניים. אני מאוד אוהבת שאומרים שאני יפה. אבל אני מנסה להתגבר על זה - כי זה בולשיט".

"אם אני לא מנצחת - אני לא יכולה"

לצד המחמאות על הריקוד, נשאלה אם תצטרף לעונה הקרובה של "רוקדים עם כוכבים".

התשובה הייתה חדה: "לא. אני צריכה לנצח. אם אני לא מנצחת אז אני לא יכולה. אני יודעת שאני אהיה טובה - אבל אני לא אנצח. וזה מסר גרוע, כי לא חייבים לנצח. יש לי בעיה - אני מתה על זה, זה הכי כיף בעולם".

שמלת הכלה בהופעה עם קרן

בראיון עלה גם הרגע הוויראלי מהופעתה עם קרן פלס, כשעלתה לבמה בשמלת כלה והנומה ביום האהבה.

"זה הכי מצחיקונת", היא צוחקת. "לבשתי שמלה ופתאום אמרתי - מה זה, אני נראית כמו כלה. השגתי הינומה וזר. קרן לא נשמה מרוב צחוק, היא לא יכלה להמשיך לשיר. רציתי גם לבוא בהיריון - אבל אמרתי תשמרי את זה למצחיקונת".

בין כנות חדה, מודעות עצמית ואומץ להודות בחולשות, מירי מסיקה מביאה ל"מצחיקונת" לא רק קול גדול - אלא לב חשוף.

המחזמר יעלה במרץ 2026 במספר הצגות מוגבל.