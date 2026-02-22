מי זה הקוף פאנץ' ולמה כולם מדברים עליו?

אז מי הוא הקוף פאנץ' ולמה כולם מתרגשים ממנו? כל הפרטים

בגן החיות העירוני איצ’יקאווה שבמחוז צ’יבה ביפן נולד ב‑26 ביולי 2025 גור מקוק יפני בשם פאנץ’, שאמו נטשה אותו זמן קצר לאחר הלידה, מה שהותיר אותו בודד וחסר מגע אם‑תינוק חשוב. המטפלים בגן החיות לקחו אותו תחת חסותם והקנו לו בובת אורנגאוטן גדולה כדי לשמש לו תחליף לאמו, והוא כמעט לעולם לא מרפה ממנה. תמונותיו וסרטוניו מחזיק בבובה הזו, שנקראת לעתים “אורן‑מאמה”, הפכו להיות ויראליים ברחבי הרשת וזכו לתשומת לב עולמית רחבה, עם מיליוני צפיות ושיתופים.

בתחילה התמודד פאנץ’ עם קשיים חברתיים כשהוצג ללהקת הקופים האחרים, ולעיתים נדחה או קיבל התנהגות קשה מצד הקופים המבוגרים והילדים האחרים, מה שהותיר אותו נוטה להישען על הבובה שלו בשביל נחמה וביטחון.

בתיעודים הרבים ניתן לראות כיצד הקופים הבוגרים מציקים לו, והוא מצידו בורח לחבק את הבובת קוף ולקבל אצלה מעין הגנה.

בשבוע האחרון, כפי שפורסם באמצעי התקשורת והמדיה החברתית, תחול שינוי מרגש באינטראקציות שלו בקבוצה: סרטונים חדשים מראים קוף מבוגר בשם אונסינג מחבק את פאנץ’ ומנקה אותו - התנהגות שבעלי חיים רבים מפרשים כסימן של קבלה חברתית ובניית קשרים בין‑אישיים בתוך הלהקה. זהו רגע חשוב בהתפתחותו של הגור, שמסמל את תחילתה של השתלבות אמיתית בחברה של הקופים.

התמיכה בפאנץ’ ברשת נמשכת, והצופים הביעו הקלה ושמחה לראות שהוא מתחיל למצוא מקום בתוך קבוצת הקופים והם מתקבלים בחום, אחרי תקופה של בדידות מייסרת. רבים כינו את רגע החיבוק “רגע מרגש” ו”סימן של אהבה וקבלה”, והתגובות ברשתות החברתיות מלאות תמיכה ואיחולים לחייו בהמשך.