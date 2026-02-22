עמית סגל חושף: "‏זה מה שאחים לנשק עשו אחרי 7.10"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס הערב (ראשון) למכתב שנשלח לכאורה על ידי ארגון 'אחים לנשק' מיד לאחר ה-7 באוקטובר.
במכתב שנשלח לחיילים מטעם הארגון נכתב: "צלמו את כל החבר'ה עם הסופטשלים החדשים ותשלחו אלינו, ותקבלו ערב על האש מהסרטים עד אליכם למוצב!".
על המכתב כתב סגל: "זה מה שאחים לנשק עשו אחרי 7.10, חיילים יקבלו על האש - אבל בתנאי שיצטלמו עם המעילים של אחים לנשק. כך נראה ארגון סרבנים עם יח״צ במיליונים".
אחד המגיבים כתב: "באחד מסבבי המילואים שלי הגיע אלינו ספסל ממותג עשוי עץ, עם סמל של אחים לנשק. מיותר לציין שהוא שימש כחומר למדורה מסביב קומזיץ".
מנגד היו אנשים שטענו כי ארגון אחים לנשק עזר להם מאוד, והם לא מבינים את הביקורת של סגל.
תגובות