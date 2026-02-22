עמית סגל חושף: "‏זה מה שאחים לנשק עשו אחרי 7.10"

הפרשן הפוליטי עמית סגל חושף: "זה מה שאחים לנשק עשו אחרי ה-7 באוקטובר" - התגובות היו חלוקות

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס הערב (ראשון) למכתב שנשלח לכאורה על ידי ארגון 'אחים לנשק' מיד לאחר ה-7 באוקטובר.

במכתב שנשלח לחיילים מטעם הארגון נכתב: "צלמו את כל החבר'ה עם הסופטשלים החדשים ותשלחו אלינו, ותקבלו ערב על האש מהסרטים עד אליכם למוצב!".

על המכתב כתב סגל: "‏זה מה שאחים לנשק עשו אחרי 7.10, ‏חיילים יקבלו על האש - אבל בתנאי שיצטלמו עם המעילים של אחים לנשק. ‏כך נראה ארגון סרבנים עם יח״צ במיליונים".

אחד המגיבים כתב: "באחד מסבבי המילואים שלי הגיע אלינו ספסל ממותג עשוי עץ, עם סמל של אחים לנשק. ‏מיותר לציין שהוא שימש כחומר למדורה מסביב קומזיץ".

מנגד היו אנשים שטענו כי ארגון אחים לנשק עזר להם מאוד, והם לא מבינים את הביקורת של סגל.