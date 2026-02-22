הרב ניר בן ארצי מזהיר: "הפעם זה הולך להיות הרבה יותר קשה"

במסר נוקב שהעביר לאחרונה, מתייחס הרב ניר בן ארצי למצב הביטחוני מול רצועת עזה ומזהיר מפני שאננות או אמונה בהסכמים מדיניים עם ארגון הטרור חמאס ומדינות ערב. לדבריו, השקט הוא מצג שווא ובשטח מתבצעת הכנה מאסיבית לסבב לחימה נוסף.

"לא יהיה שלום לעולם"

הרב פתח בקביעה נחרצת לגבי הסיכויים להסדר מדיני באזור: "לא להאמין בשלום עם החמאס ועזה וכל מדינות ערב הנוכלים האלה, גם לא יהיה שלום לעולם עד שיבוא משיח". לדבריו, הניסיונות להגיע לפתרונות דיפלומטיים מול "הנוכלים", כהגדרתו, נידונו לכישלון מראש.

התחמשות מאסיבית וגיוס אלפי מחבלים

לפי דברי הרב בן ארצי, חמאס לא עצר את פעילותו הצבאית לרגע, למרות המכות שספג. הוא טוען כי הארגון פועל במרץ לשיקום התשתיות והכוחות שלו: "ממשיכים חמאס עם המנהרות, להקים מנהרות, ממשיכים להתחמש בכמויות אדירות, ממשיכים לחייל נוחב'ות ומחבלים חדשים".

הרב אף פירט כיצד מתבצעת בניית הכוח המחודשת, תוך שהוא מצביע על ציר הברחות פעיל והכנות קדחתניות: "יהיה שונה לגמרי, המוות – אלפים הביאו כבר, הכינו, הביאו אותם מרפיח של מצרים, מינו אותם, הם מוכנים לקרב".

בסיום דבריו, חזר הרב על אזהרתו מפני האויב הנערך לעימות: "הם מוכנים לקרב. ימח שמם וזכר זכרם".