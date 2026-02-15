הרב ניר בן ארצי: "1000 טילים בדרך לישראל"

על רקע המתיחות הביטחונית הרב-זירתית והסערות הפוליטיות מבית, יצא הרב ניר בן ארצי בקריאה נרגשת לאחדות בעם ישראל והזהיר מפני שאננות אל מול האיומים מצד איראן ושלוחותיה. בשיחה שמסר לאחרונה, הדגיש הרב כי המצב הבינלאומי המורכב דורש ליכוד שורות מיידי.

"גם ככה כל העולם נגדנו, גם ככה כל העולם מצפה לפצצת אטום בעולם", פתח הרב בן ארצי את דבריו והרגיע: "לא יהיה דבר כזה, יש משיח בדרך והוא קובע". לדבריו, במציאות הנוכחית הפילוג הפנימי הוא הסכנה הגדולה ביותר. "כל המצב הכי קשה בעולם, במקום שתהיה אחדות בממשלה, במקום שהשמאל היהודי יידבק לימין ויכינו ראש ויגידו 'חטאנו, פשענו', צריכים להציל את מדינת ישראל. רוצים להציל מדינה? עכשיו זו המלחמה הכי קשה בעולם".

"בלוק של 100 קומות יכול להתפרק"

הרב התייחס בדבריו ליכולות הצבאיות של צה"ל אל מול האיומים מצפון וממזרח. "אם צה"ל לא מוכן? צה"ל מוכן, מלא מוכן. יש שמה אלפי טילים מאיראן ומהחות'ים ובחיזבאללה. גם בסוריה וגם ביהודה ושומרון זה יש, יש מי שמפעיל אותם". הוא קרא להקמת ממשלת אחדות רחבה כמענה לאיום: "במקום לתקוף את הממשלה שלנו, שהשמאל יילחם יחד עם הימין ויעשו ממשלה אחת גדולה בלי להפיל. כדאי להם להבין – יש אלפי טילים. אז מ-100 טילים שישלחו, שלושה יפלו חס ושלום, בלוק שלם של 100 קומות יפרקו אותו. אתם לא יודעים אילו טילים יש להם עכשיו שם באיראן, למרות שגם לצה"ל יש הפתעה בשביל האיראנים ותוכנית גדולה מאוד".

ביקורת על הבכירים במשק

לסיום, מתח הרב ביקורת חריפה על גורמים שלדבריו מעודדים מחלוקת מתוך אינטרסים צרים. "צריכים להתלקד יחד כל מדינת ישראל, כל הממשלה. למה לחפש מחלוקת?", תהה הרב. "מחפשים כדי למחוק את כל הביזנס בשביל כמה בכירים כאלה במשק שתפסו את המפתחות של מדינת ישראל והולכים נגד מדינת ישראל, נגד היהודים".