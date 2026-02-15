שגרת מחקר- מעבדת מחקר לעיצוב

מושג חדש בעולם העיצוב. שגרת מחקר.

שגרת המחקר היא למעשה, תיעוד מקיף של כשבעה עשורים של תערוכות עיצוב וקראפט, ובבניית אוסף ייחודי המשמש בסיס לבחינת התפתחות שדה התערוכות המקומי ולמיפוי עבודתם של אוצרות ואוצרים, יוצרות ויוצרים שפעלו ופועלים בו.





התערוכה מלווה את השנה העשירית לתכנית הבינלאומית לאוצרות עיצוב בשנקר, המכשירה את הדור הבא של אוצרות ואוצרי העיצוב בארץ.

הבנת שדה העיצוב המקומי

״תערוכות הן אחד הכלים המרכזיים להבנת שדה העיצוב המקומי,״ מסבירה ראש המרכז, גלית גאון. ״הן מלמדות אותנו על תהליכי עבודה, חומרים וטכנולוגיה לצד הלך הרוח על תשוקות וחיי יומיום; על שאיפות ודמיון; כמו גם על התפתחות התרבות הישראלית החומרית והחזותית על הקשריה.״

״עד כה לא נעשתה עבודה שמחברת את כל הנקודות יחד לכדי תמונת רוחב שמאפשרת למידה אודות המקום והאנשים שיצרו אותן״, מוסיפה רותם קפלן, אוצרת עיצוב ומנהלת אוסף המרכז, האחראית על ארכיון תערוכות העיצוב.

״אנחנו מכירות תערוכות אמנות בישראל, לומדות ומלמדות אותן. הגיע הזמן שגם תערוכות העיצוב, שחשיבותן לא פחותה, יזכו להכרה, לימוד ושימור, למען הדורות הבאים.״ במסגרת המחקר, הוקלט הפודקאסט ״מצבהדברים״ המציע שיחות עומק עם אוצרות בכירות של מוזיאונים וגלריות עיצוב, יזמי מפתח בתחום ועם צוות המרכז.



אוסף תערוכות העיצוב נולד מתוך רצון לייצר גוף ידע מחקרי המכנס את ההיסטוריה והמורשת של כלל תערוכות העיצוב בארץ, כתחום ידע עצמאי. התערוכה מבקשת לבחון את השדה המקומי לא דרך אירועים בודדים או נקודות שיא בלבד, אלא דרך הפעולה היומיומית של מחקר, איסוף, עריכה וקריאה מחודשת - אותה שגרה שדרכה ידע נצבר, משתנה ונכתב לאורך זמן.

מעבדה חיה

התערוכה פועלת כמעבדה חיה, במרכזה מוצבת מערכת עבודה הכוללת שלושה אזורי עבודה: קליטה, עיבוד ועיון. אלו מתפקדים כמנגנון אוצרותי גלוי, החושף את שלבי העבודה של המחקר והתצוגה גם יחד. התצוגה משתנה לאורך ימי התערוכה, בהתאם להצטברות החומרים ולמהלכי הקריאה המחודשת שלהם.

אוצרים, יוצרים, מנהלי גלריות ואספנים מוזמנים להגיע למעבדה ולשתף בחומרים אודות תערוכות עיצוב. החומרים הנקלטים עוברים תהליך מיון ורישום, כך שחומרים חדשים נטמעים בתצוגה והופכים לחלק מן האוסף ומההיסטוריה המקומית. עמדת עיון באוסף עומדת עומדת לרשות הקהל, מאפשרת קריאה והעמקה בחומרים נוספים, ומשמשת קבוצות לימוד, כיתות אקדמיות וקהל מקצועי שפועלים להעמקת המחקר והרחבת הידע בנושא.

שגרת מחקר מציגה פרק משמעותי בהיסטוריה מקומית שטרם הוצג, עושה זאת באמצעים פתוחים, נגישים ופעילים. תערוכה לצד פעולה מחקרית, השתתפות קהל לצד פלטפורמה אקדמית ולימודית.

אז מה זה נותן לנו? פשוט אפשרות לקחת חלק פעיל ביצירת הידע, בהבניית ההיסטוריה של תערוכות העיצוב בישראל, ולהבין את המחקר כתהליך חי, מצטבר ודינמי- כזה הממשיך להתעצב מתוך המפגש בין עבר, הווה וקהילה מקצועית פעילה.







