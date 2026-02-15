הרב יגאל כהן מתנצל בפני החיילות: "זו לא דרכה של תורה"

בסרטון שהוציא היום (ראשון) הרב יגאל כהן מתאילנד, הוא התייחס בכאב רב לדיווחים על הטרדת חיילות בבני ברק. הרב ביקש להבהיר כי המעשים הללו אינם מייצגים את עולם התורה וכי מדובר בהתנהגות פסולה מיסודה

בפתח דבריו, ביקש הרב להביע את זעזועו העמוק וציין כי "הגיעה אליי הבשורה הכל כך לא נעימה הזו אני ממש מתנצל, אני יודע שאני נראה חרדי וזו לא דרכה של תורה".

בהמשך לדבריו, הרב הדגיש כי ישנה הפרדה מוחלטת בין ערכי היהדות לבין התנהגות אלימה, באומרו כי "אנחנו מגנים את זה בכל תוקף. זה לא קשור לבורא עולם. תדעו לכם, אין שום קשר לבורא עולם לצעוק על חיילות ולבזות חיילות". הרב הוסיף בנימה אישית כי למרות המרחק הגיאוגרפי, האירוע השפיע עליו עמוקות וציין: "שמעתי את זה ונחמץ לבי".





בנוסף לכך, פנה הרב לציבור הרחב בבקשה שלא להכליל את כל המגזר החרדי בעקבות מעשיהם של בודדים. לטענתו, "זה חלק ממש קטן, חלק שוליים שמתנהג בצורה נבזית ומכתים את כל היהדות שומרת תורה ומצוות". הוא חיזק את דבריו בציטוט מהמקורות והזכיר כי "כתוב בתורה 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'. דרכה של תורה היא לא לבזות חיילות, בטח ובטח לא חיילות שמשרתות".

יתרה מכך, הרב בחר לבקש סליחה ישירה מהנפגעות בשם הציבור: "אנחנו מבקשים את סליחתכם שכלל הגענו לסיטואציה הזאת, ומבקשים את סליחתן של החיילות האלה". הוא הסביר כי האחדות היא צורך קיומי, שכן "בסופו של דבר אנחנו עם אחד, אין לנו לאן לברוח".

לסיכום, חתם הרב יגאל כהן את דבריו בקריאה להרגעת הרוחות ובהבעת תמיכה בכוחות הביטחון. הוא הפציר בקהל: "אל תתלהמו נגד ציבור שלם. אנחנו כן אוהבים וכן תומכים אנחנו באמת מחזקים את ידם של החיילים", וסיים בתפילה ש"נתבשר בבשורות טובות בקרוב".