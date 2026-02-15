אזהרה חמורה: ישראל תישאר בלי זה בשעת חירום

בזמן שהמצב מול איראן טרם ברור - אזהרה חמורה לממשלה ישראל: נישאר בלי זה בשעת חירום

רשות הספנות והנמלים התריעה היום (ראשון) מקריסה אפשרי של חברת הספנות הישראלית צים. על פי הדיווח בחדשות 12, מטעם הרשות נכתב: "קיימת הסתברות גבוהה לכך שבטווח הקרוב ישראל תמצא עצמה ללא צי, ללא ימאים, וללא יכולת תובלה ימית עצמאית - לא בשגרה ולא בחירום".

הסיבה לכך היא הדיווח לעסקה, לפיה חברת צים תחולק ל-2, כאשר חלק אחד יהיה בשליטת קרן פימי הישראלית וחלק שני יהיה בשליטתה של חברת הספנות האפאג לויד מגרמניה. עם בעלי המניות בחברה הגרמנית נמנות רשות ההשקעות הקטארית (12.3% מהמניות) וקרן העושר הסעודית (10.2% מהמניות). גובה העסקה שעליה דווח – 3.7 מיליארד דולר.

אנשי הרשות הרתיעו כי מצב שבו צים תהיה על סף קריסה, או תקרוס, יהיה מסוכן מאוד. צים משמשת בפועל כמו חברת אל על עבור הספנות הישראלית. למדינה יש מניית זהב בחברה, ולמעשה המדינה מסתמכת על צים בעיתות חירום. במצב של מלחמה, אם חברות ספנות זרות מסרבות להגיע לארץ, המדינה יכולה להכריח את צים להמשיך לשוט על מנת לבצע משלוחים ולהביא ציוד לישראל.

עוד התייחסו במסמך להשלכותיה של קריסה אפשרית של צים הישראלית. "אובדן צי לאומי זמין לשעת חירום: לא יהיה צי בבעלות שניתן להלאים או להפעיל בשעת חירום. אובדן ההון האנושי הימי: ימאים ישראלים, קציני ים וצוותים מקצועיים ייעלמו מהמערכת. הכשרת ימאים לוקחת שנים ארוכות - ואובדנם יוצר פער שאינו בר-שיקום מהיר".