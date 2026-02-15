אשת התקשורת החרדית מתנצלת: "סליחה מעומק הלב, בדמעות"

התיעודים הקשים מרחובות בני ברק, בהם נראו המוני מתפרעים רודפים אחרי שתי חיילות מחיל החינוך, ממשיכים לעורר תגובות כואבות גם בתוך המגזר החרדי. אשת התקשורת יעל צין פרסמה הערב (א') סרטון שבו פנתה ישירות לחיילות במסר של פיוס וזעזוע מהתנהלות הקומץ האלים.

"אני רוצה לבקש סליחה. סליחה אחיותיי החיילות לא הייתם צריכות לעבור את מה שעברתן היום", פתחה צין את דבריה בכאב. "חיילות שמגנות בגופם ונפשם בחירוף נפש על עם ישראל כולו ימים כללות לא מגיע לכם לעבור כואב לי שורף לי בשבילכם".

במהלך דבריה, הדגישה צין כי האירוע מחייב התבוננות פנימית עמוקה בתוך החברה החרדית. "אני חושבת שצריך לעשות כאן ממש בדק בית וחשבון נפש ואני רוצה להגיד לכם שמדובר כאן בקומץ קטן של אנשים שהם בקצה", הסבירה. "עם ישראל מעריך אתכם, הציבור החרדי מוכיר אתכם. כולנו באהבה, בחיבוק, בחיבור. אני כל כך מצטערת שזה מה שהייתן צריכות לעבור".

אשת התקשורת חתמה את המסר בפנייה אישית ודומעת, כשהיא מדגישה את ההערכה לפועלן של החיילות למען ביטחון המדינה: "ואני מבקשת סליחה מעומק הלב, בדמעות, כי אני יודעת מה אתן עוברות כדי להגן על עם ישראל. צר לי שקרה הדבר הזה. פשוט זמן לחשבון נפש".

סרטון הסליחה של צין הפך לוויראלי תוך זמן קצר, והוא מצטרף לניסיונות של גורמים מתונים בבני ברק להרגיע את הלהבות ולגנות את התקיפה שזעזעה את המדינה.