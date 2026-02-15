בחדר הסגור: טראמפ הבטיח לנתניהו לצאת לפעולה משולבת נגד איראן

גורמים יודעי דבר בבית הלבן מדווחים כי לאורך החודשים האחרונים השתנה השיח בין ישראל וארצות הברית בקשר לתקיפה באיראן, מהבטחה לתמיכה אמריקאית לדיונים על סיוע אקטיבי בהוצאה לפועל של התקיפה

על פי שורה של דיווחים בגופי החדשות בארצות הברית, במהלך פגישותיהם האחרונות של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, טראמפ הבטיח לנתניהו כי יתמוך בפעולה ישראלית נגד איראן אם לא יושג הסכם עם המשטר האיראני, ומעבר לזה, בזמן האחרונות מתכננים האמריקאים כיצד לסייע לישראל בפעולה שכזו.

הדיווחים טוענים מקרב גורמים יודעי דבר בבית הלבן, כי מאז ביקורו הקודם של ראש הממשלה באחוזת הנשיא בפלורידה, אישר טראמפ לנתניהו כי במידה ולא יושג הסכם מקיף עם איראן, יתמוך בתקיפה ישראלית על יכולות הטילים האיראניות, אך על פי גורמים בכירים מאז אותו ביקור התמיכה האמריקאית הפכה לשותפות אקטיבית.

גורמים יודעי דבר בפנטגון מסרו כי מאז אותה פגישה, השיח בין ארצות הברית לישראל השתנה, והבית הלבן הפנה את כוונותיו לסיוע אקטיבי לישראל בפעולה שכזו כנגד איראן, כאשר בביקורים האחרונים גורמים מקצועיים דנו בתדלוק אווירי אמריקאי למטוסים ישראלים כחלק ממערכה נגד איראן, בנוסף לפעולות נוספות כמו יצירת מסדרון אווירי למטוסים ישראלים, דרך הטריטוריות של מדינות ידידותיו לארה"ב באזור.

על פי גורמים מסוימים בפנטגון, מעבר לרצון האמריקאי ללמוד מהתקיפה הישראלית כנגד איראן, חלק משמעותי בהבאת הבכירים מצה"ל אל פגישות בארצות הברית היה חלק ממאמץ משותף למצוא דרכים בהם ארה"ב תסייע לישראל להוציא לפעול את הפעולה המתוכננת.