הרמטכ"ל משתלח: "מציאות בלתי נסבלת!"

דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) כי הרמטכ"ל שוחח בדקות האחרונות עם שתי המפקדות שהותקפו היום במהלך משימה צבאית בבני ברק ודרש בשלומן.

מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "ביקשתי לדבר אתכן כדי לומר לכן שצה"ל ואני עומדים מאחוריכן באופן מלא וברור. אסור לאיש לפגוע בכבודכן או להפריע לשליחות החשובה שאתן מבצעות. אתן מייצגות את צה"ל כולו, ויש לכן גיבוי מלא ממני ומהמערכת כולה. אנחנו נתחקר את האירוע כדי לוודא שלא יקרה בשנית. עם זאת, מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות במדינת ישראל היא מציאות בלתי נסבלת שיש לטפל בה. אנחנו לא נקבל פגיעה בחיילים ובחיילות שלנו ואני מצפה להביא למיצוי הדין עם מי שפגעו בכן".