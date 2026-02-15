אלימות בשידור חי: כתב כאן חדשות הותקף בבני ברק | צפו

כתב כאן חדשות רועי ינובסקי הותקף צילום: צילום: מתוך שידורי כאן חדשות

כתב כאן חדשות רועי ינובסקי הותקף היום במהלך שידור חי מבני ברק, על רקע ההתפרעויות האלימות שהתרחשו בעיר ואשר כללו תקיפת שתי חיילות ונזק לרכוש משטרתי

כתב כאן חדשות רועי ינובסקי הותקף היום במהלך שידור חי מבני ברק, על רקע ההתפרעויות האלימות שהתרחשו בעיר ושבמהלכן הותקפו גם שתי חיילות ונגרם נזק לרכוש משטרתי.

על פי הדיווחים מהזירה, במהלך השידור התקהלו סביב ינובסקי עשרות בני אדם. חלקם השליכו לעברו בקבוקים, דחפו אותו וקראו לעברו קריאות כגון ״לך לקפלן״, בניסיון לשבש את הסיקור ולמנוע את המשך השידור. צוות התקשורת נאלץ לסגת לאחור, ובשלב מסוים חולץ הכתב מהמקום. לא דווח על פגיעה גופנית משמעותית.





כתב כאן חדשות רועי ינובסקי הותקף בידי המון חרדי בבני ברק בזמן השידור@Roi_Yanovsky #כאןבשש עם @mayarachlin pic.twitter.com/kQeHL2Atz0 — כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2026



האירוע התרחש במקביל לשורת עימותים בעיר, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לפעילות רווחתית נקלעו להתגודדות אלימה של מתפרעים. כוחות משטרה שהוזעקו לזירה חילצו את החיילות, ובמהלך ההתפרעויות הושלכו חפצים לעבר שוטרים, נגרם נזק לניידת משטרה ואף נשרף אופנוע משטרתי.