נתניהו חושף: כמות מנהרות העצומה שעדיין ברצועה

ראש הממשלה נתניהו חשף בנאום שורה של פרטים חדשים, על המלחמה בעזה והאסטרטגיה של ישראל לעצמאות צבאית בשנים הבאות

ראש הממשלה נתניהו נאם ארוכות הערב, ופרס את משנתו האסטרטגית לשנים הקרובות, עם דגש מיוחד על נטרול מלא של האיום העזתי וביצוע פניה לעצמאות ישראלית בכל הקשור לתעשיות הנשק והיכולות הצבאיות.

ראש הממשלה פתח את דבריו בהתחייבות חדה: "עזה לא תהווה איום יותר על מדינת ישראל, לא נאפשר את זה לעולם, יש ברצועה עדיין מאות ק"מ של מנהרות, השמדנו כ-150 ק"מ מתוך מה שאנחנו מעריכים כ-500 ק"מ של מנהרות, חייב להשלים את העבודה".

ראש הממשלה המשיך ועסק בפירוז הרצועה, ורעיונות של פירוז "חלקי" שצפים בדיווחים בשבועות האחרונים, בו טוענים גורמים כי חמאס לא יפורק מ"נשקים קלים" כמו רובי קלאצ'ניקוב או נשקים אישיים, נתניהו התנער מהרעיון מכל וכל: "פרקטית ,אין כרגע נשק כבד ברצועה, אין ארטילריה, אין טנקים, הנשק הכבד שלהם שעושה הכי הרבה נזק הוא רובה קלאצ'ניקוב, איתו הם הוציאו להורג אנשים, טבחו בהם, בזה הם השתמשו בטבח השביעי באוקטובר, הטבח הגרוע ביהודים מאז השואה. יש להם 60 אלף כאלה, הם חייבים לצאת מהרצועה".

בקשר לעסקה עם איראן, הסביר נתניהו כי: "הנשיא טראמפ מחויב לבחון את האפשרויות להשגת עסקה, שהוא מאמין שניתן להשיג כתוצאה מהנסיבות באזור, הוא בונה באזור כוח והוא מאמין שהאיראנים מבינים שהם פספסו הזדמנות בפעם הקודמת".

ראש הממשלה המשיך והציג את התנאים שצריכים להתקיים במסגרת עסקה עם איראן: " הסרת כל האורניום המועשר מהמדינה, פירוק יכולות ההעשרה המקומיות באיראן, הגבלת תוכנית הטילים הבליסטיים, פיקוח הדוק, ופירוק ציר הטרור האיראני".

בקשר לעתיד של ישראל ככוח צבאי עצמאי: "תוך עשר שנים, אנחנו נחזיק בתעשיית ייצור צבאית עצמאית, בשלוש השנים הקרובות נמשיך במודל דומה, אך בשבע השנים שלאחר מכן נפעל ביתר שאת להשגת עצמאות לאומית, נצמצם את הסיוע הכלכלי עד לאפס, ישראל תסתמך על עצמה".

נתניהו המשיך והסביר: "יש לנו את היכולת לעשות זאת, יש לנו גם שותפויות שמעוניינות להשקיע ממון רב בדבר, שוחחתי עם קנצלר גרמניה, שהביע רצון להשקעה משמעותית, בנוסף בשבוע הבא יגיע לפה נרנדה מודי, ראש ממשלת הודו, שגם הוא הביע רצון להשקעות עתק בתעשיית נשק ישראלית".

באנטישמיות הגואה, הסביר ראש הממשלה, יש להאבק: "אל תנמיכו ראש, אל תתקפלו, מכבדים את מי שעומד ומגן על עצמו, את מי שמכבד את עצמו. המיעוטים שנלחמו למען עצמם, בין אם זה שחורים, או גייז או נשים, הם נלחמו חזרה, ומה שאנחנו כיהודים צריכים לעשות הוא להילחם חזרה, בישראל, בעולם, בארה"ב, הילחמו חזרה, שתיקה לא תעזור!".

