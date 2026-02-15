החלטת בג"ץ בעניין פרשת הפצ"רית

בג"ץ דחה את הבקשה למתן צו ארעי בעתירת האקדמיה למען ישראל דמוקרטית נגד המפכ"ל, בעניין העיכוב בחקירת הפצ"רית, אך הזהיר את כלל המשיבים להימנע מביצוע פעולות בלתי הפיכות, כך דווח היום (ראשון) בישראל היום.

על פי הדיווח, השופט חאלד כבוב אישר את בקשת הארכה שביקשה הממשלה, וקבע כי התגובה המקדמית תוגש עד ה-22 בפברואר.

כן אושרה בקשה לתיקון העתירה, לפיה תתווסף יעל קוטיק, אליה הועברו ממצאי החקירה, כמשיבה בעתירה.

נזכיר כי לאחר שהמשטרה הודיעה כבר בעבר על סיום חקירת הפצ"רית - המפכ"ל דרש השלמות חקירה. השמאל בישראל טען כי החלטה זו נבעה בעקבות לחץ רב שהפעיל השר בן גביר על דני לוי.