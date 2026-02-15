בנט: "קמה מדינה חרדית שאינה כפופה לחוק הישראלי"

בעקבות התקרית הקשה נגד החיילות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא למתקפה חריפה נגד הממשלה: "הורים פוחדים מלינץ' בתוך ישראל. הכתובת על הקיר, ואם לא נטפל בשורש – זה יתפוצץ על כולנו"

סערת תקיפת החיילות בבני ברק: האירועים האחרונים, שבהם חיילות צה"ל מצאו את עצמן מאוימות על ידי פורעים יהודים בלב ערי ישראל, הם הרבה מעבר ל"אירוע נקודתי", כך מפרסם הערב (ראשון) נפתלי בנט בחשבונו ברשתות החברתיות.

לדברי בנט, החרדים יצרו לעצמם מציאות שבה הם אינם כפופים לחוקי המדינה. הוא טוען כי המציאות הנוכחית לא נוצרה בחלל ריק, אלא היא תוצאה של מדיניות מכוונת שמעניקה פטורים גורפים למגזר שלם, בזמן ששאר הציבור נושא בנטל.

בנט מפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר ראש הממשלה נתניהו, וטוען כי הישרדות פוליטית גוברת על האינטרס הלאומי. "נתניהו תלוי לחלוטין בחסדי דרעי וגולדקנופף," הוא קובע. "הוא עייף וחלש ונכנע להם בכל צומת."

לטענתו, שרי הממשלה מודעים לכך שחוק הגיוס הנוכחי הוא "חוק ריק" שלא יביא לגיוס של אף חרדי, אך הם בוחרים לשתוק כדי לא לפרק את ה"גוש", גם במחיר של פירוק עם ישראל.

"אם לא נטפל בזה עכשיו," מסכם בנט, "הבעיה הזאת לא תיעלם. היא פשוט תתפוצץ לכולנו בפנים."