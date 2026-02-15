המסכה של סינדרלה חזרה: הסרטון של הילארי דאף ששבר את הרשת

"מזה חלומות עשויים": הילארי דאף מטריפה את הרשת עם הכרזה על אלבום אולפן שישי וסיבוב הופעות בינלאומי ראשון מזה 20 שנה. צפו ברגע שבו היא חוזרת לדמויות האייקוניות מהעבר ומסמנת את הקאמבק הגדול של השנה

הילארי דאף, מי שהייתה אייקון הפופ והדיסני של תחילת שנות האלפיים, חוזרת רשמית למרכז הבמה. בסוף השבוע האחרון, הכריזה דאף על "The Lucky Me Tour" – סיבוב ההופעות העולמי הראשון שלה מזה כמעט שני עשורים.

ההכרזה הגיעה דרך סרטון אינסטגרם ויראלי ששלח את המעריצים למסע של נוסטלגיה טהורה. בסרטון, דאף שואלת את עוקביה "אז מה עלי ללבוש?" בזמן שהיא מחטטת בארון הבגדים ומודדת תלבושות ואביזרים המהווים רפרנסים ישירים לסרטיה האהובים: החל מהמסכה והתלבושות האייקוניות מ"סיפור סינדרלה" ועד למגפיים והמיקרופון שמזכירים את ימיה הגדולים כליזי מקגוויר.

סיבוב ההופעות החדש נועד לחגוג את צאת אלבום האולפן השישי שלה, "Luck… or Something", שצפוי לצאת לאור ב-20 בפברואר 2026. הטור העולמי יחל ב-22 ביוני בפלורידה ויעבור בשבע מדינות, כולל הופעות במוקדים מרכזיים כמו המדיסון סקוור גארדן בניו יורק וה-O2 בלונדון. דאף, שביצעה לאחרונה סדרת הופעות חימום אינטימיות בשם "Small Rooms, Big Nerves", צפויה לשלב במופע להיטים נוסטלגיים כמו "So Yesterday" ו-"Come Clean" לצד שירים חדשים ובוגרים יותר.

עבור מיליוני מעריצים שגדלו על שיריה, ההכרזה היא הוכחה ש"מזה חלומות עשויים" (What Dreams Are Made Of). דאף סיכמה את הפוסט בנימה אישית: "אני מרגישה כל כך בת מזל לחזור לבמה מול כולכם".